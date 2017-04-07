В России изменятся правила перевозки детей

07 Апрель 2017 | новости

В России с лета нынешнего года правила использования детских кресел станут более жесткими — детское кресло останется обязательным и должно будет строго соответствовать весу и росту перевозимого ребенка. Кроме этого использование других фиксирующих устройств, включая накладки на ремни, запрещается. Штраф за несоблюдении правил перевозки детей — 3000 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя общественного совета при Минтрансе, президента экспертного центра «Движение без опасности» Наталью Агре.

«Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул. Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети», — пояснила Агре.

Эксперты считают, что основная опасность адаптеров и направляющих в том, что они опускают диагональную лямку ремня безопасности, при этом поднимают нижнюю лямку, проходящую по бедру. В итоге нагрузка при ударе приходится не на самые крепкие кости, а на живот, что может привести к летальному исходу.

Ранее с аналогичной просьбой к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обратился Российский Красный Крест (РКК) совместно с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Раисой Лукутцовой. По их словам, из закона необходимо убрать формулировку «иные средства», которая на данный момент позволяет использовать в автомобиле всевозможные «направляющие лямки» и «корректоры», меняющие направление ремня безопасности, а также различные адаптеры и фиксаторы. По данным исследование ВЦИОМ, этими устройствами сейчас пользуются около 30% родителей.

Также планируется, что штрафом в 500 руб. будут наказывать за оставление в автомобиле ребенка, не достигшего 7-летнего возраста. Кроме этого закон долен запретить проводить групповые перевозки детей в автобусах старше 10 лет и не оснащенных тахографом, а также трекером ГЛОНАСС, пишет источник.