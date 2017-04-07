Мальчик нашел ключи от роскошного Ламборгини. Вот что в благодарность подарил ему владелец авто

07 Апрель 2017 | новости

Добрые дела – это не всегда легко. Наверное, поэтому в мире так много зла. Кто-то может сказать, что с выбором сложнее всего малообеспеченным. Мол, куда проще “взять в долг”, а не заработать самому. Но я не соглашусь.

Многие отчаянно стараются и вырываются вперед. Лишь с помощью честности! Что и доказывает эта история.

Перед вами – Ники Джем. Известный пуэрториканский певец доминиканского происхождения. Сейчас он находится на пике своей карьеры. Но эта “ступень” далась ему не с первой попытки. Он прошел через тернии.

Сегодня у певца есть собственная звезда на Голливудской аллее славы. А на прошлое Рождество у Ники осуществилась мечта – ему подарили Lamborghini Huracan.

Мужчина похвалился машиной в соцсетях и не забыл поблагодарить поклонников. Но вкус радости внезапно поблек: Ники Джем каким-то чудным образом потерял ключи от роскошного авто. Ему пришлось просить о помощи.

Как вы думаете, кто ему помог с поисками? Маленький мальчик из скромной семьи. Он, не колеблясь ни секунды, вернул певцу свою находку. Певец был очень признателен.

Видимо, накапливать долги – это не в стиле Ники Джема. Поэтому он из чувства благодарности подарил семье мальчика пикап фирмы Jeep.

Вся эта история – образец правильных поступков. Вдохновляйтесь!