Мальчик нашел ключи от роскошного Ламборгини. Вот что в благодарность подарил ему владелец авто

07 Апрель 2017 | новости Печать

Мальчик нашел ключи от роскошного Ламборгини. Вот что в благодарность подарил ему владелец авто
Добрые дела – это не всегда легко. Наверное, поэтому в мире так много зла. Кто-то может сказать, что с выбором сложнее всего малообеспеченным. Мол, куда проще “взять в долг”, а не заработать самому. Но я не соглашусь.
 
 
Многие отчаянно стараются и вырываются вперед. Лишь с помощью честности! Что и доказывает эта история.
 
Перед вами – Ники Джем. Известный пуэрториканский певец доминиканского происхождения. Сейчас он находится на пике своей карьеры. Но эта “ступень” далась ему не с первой попытки. Он прошел через тернии.
 
Сегодня у певца есть собственная звезда на Голливудской аллее славы. А на прошлое Рождество у Ники осуществилась мечта – ему подарили Lamborghini Huracan.
 
Мужчина похвалился машиной в соцсетях и не забыл поблагодарить поклонников. Но вкус радости внезапно поблек: Ники Джем каким-то чудным образом потерял ключи от роскошного авто. Ему пришлось просить о помощи.
 
Как вы думаете, кто ему помог с поисками? Маленький мальчик из скромной семьи. Он, не колеблясь ни секунды, вернул певцу свою находку. Певец был очень признателен.
 
Видимо, накапливать долги – это не в стиле Ники Джема. Поэтому он из чувства благодарности подарил семье мальчика пикап фирмы Jeep.
 
Вся эта история – образец правильных поступков. Вдохновляйтесь!
 
 


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