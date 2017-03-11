Два человека погибли на пожаре (фото)

07 Апрель 2017 | новости

Сегодня в 15.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани поступила информация о пожаре в частном жилом доме в поселке Нагорный, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарной части №71 отряда №7 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место происшествия в считанные минуты. На улице Ягодной пожарные увидели открытое горение одноэтажного кирпичного жилого дома. Через полчаса после поступления вызова пожар на площади 70 квадратных метров был потушен.

После ликвидации горения спасатели с интервалом в 30 минут обнаружили тела двух погибших людей. Один из погибших мужчина, возраст и пол второго погибшего устанавливаются.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели, которые устанавливают причины пожара.