ПАО «АК БАРС» уведомил Банк России о проводимых в отношении него информационных атаках

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) информационные атаки в отношении кредитной организации имеют нарастающий характер и Банк России внимательно следит за развитием ситуации.

В связи с распространением заведомо ложной информации в отношении ПАО «АК БАРС», Волго-Вятское ГУ Банка России обращает внимание его клиентов и кредиторов, что такая информация является недобросовестной и не соответствует действительности.

Банк работает в нормальном режиме и обеспечивает полный комплекс операций для обслуживания своих клиентов. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме.

Банк России оставляет за собой право в установленном порядке обратиться в правоохранительные органы в случае, если сведения и материалы, распространяемые в сети Интернет, социальных сетях и рассылках по каналам мобильных систем моментальных сообщений и в отдельных СМИ, будут признаны недостоверными.

Волго-Вятское главное управление

Банка России