Определен победитель фотоконкурса «Отцы и дети»!

21.02.2017 22:00 | новости

Конкурс «Отцы и дети», организованный на сайте районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») по случаю Дня защитника Отечества, завершен.

Победителями, набравшими наибольшее количество голосов, стали участники под №42 - Альмир и Ралина Хазияхметовы из Олуяза. От всей души поздравляем победителей. Вас ждет приятный презент – подарочный сертификат от магазина «Авторай».

Победителей ждем в редакции, также есть возможность связаться с нами по телефону 2-65-60.

Благодарим конкурсантов за активное участие и всех, кто искренне голосовал за них! До новых конкурсов!