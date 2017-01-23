Внимание: стартует новый фотоконкурс к 8 Марта «Рядышком с бабушкой»!

22.02.2017 10:00 | Фотоконкурс "Рядышком с бабушкой" Печать

Внимание: стартует новый фотоконкурс к 8 Марта «Рядышком с бабушкой»!

Уважаемые подписчики! Сайт газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») поздравляет милых дам с наступающим праздником – Международным женским днём – 8 Марта, и объявляет новый фотоконкурс «Рядышком с бабушкой»!

На конкурс допускаются фотографии, на которых запечатлены только представительницы прекрасного пола (бабушка с внучкой, бабушка с невесткой и т.д.). Присылайте на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или через ресурс в ВКонтакте свою фотографию с любимой бабушкой с пометкой "На конкурс". В письме укажите имена и фамилии участниц и откуда они. Обязательное условие фотоконкурса – немного рассказать о своей бабушке (стихи из интернета не допускаются).

Приём участвующих в конкурсе фотографий стартует 22 февраля и продлится до 22.00 часов 3 марта.

ВНИМАНИЕ!!! В финал пройдут лучшие фото, особое внимание будет уделяться рассказу про бабушку. Голосование пройдет с 4 по 5 марта до 22.00 часов. Победитель будет объявлен 6 марта.


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