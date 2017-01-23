Новости Кукморской средней школы №3

22.02.2017 11:00 | новости

Учащиеся 9-11 классов приняли участие в мероприятии, организованном в рамках республиканской акции «Ангелы в белых халатах», которое прошло в Центральной районной больнице. Желающие связать свою судьбу с медициной встретились со студентами медицинских учебных заведений.

Команда "Фортуна" в составе учащихся 2в класса Александра Кусаева, Алии Салиховой, Ильшата Фатыхова под руководством Гульназ Гатиной стала призером межпредметного сетевого проекта "Мир, в котором мы живем". Проект был организован Республиканской сетевой образовательной площадкой "Школьная Академия Наук и Сотрудничества". Участники проекта проводили индивидуальные исследования по проблемным вопросам, делились найденными результатами в совместных сетевых документах. Взаимодействие участников строилось на активном использовании сетевых сервисов WEB 2.0. Команда награждена Дипломом Министерства образования и науки Республики Татарстан.

В феврале во всех возрастных параллелях школы прошли парламентские уроки на тему: «Татарстан-2030: мой вклад в будущее республики». Учащиеся начальных классов работали над проектом «Моя школа будущего». В 5-8 классах парламентские уроки прошли в форме деловой игры. Учащиеся 9-11 классов приняли участие в «Парламентских слушаниях», где в форме дебатов обсуждали насущные вопросы, касающиеся выборов, гражданской позиции нынешней молодежи. Уроки подготовили учитель начальных классов Гульназ Гатина, а также учителя истории и обществознания Гульнур Аглямутдинова и Алексей Королев.