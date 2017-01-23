Кукморянам на заметку: в каком случае и когда нужно представить налоговую декларацию

22.02.2017 09:00 | Специалисты советуют Печать

Кукморянам на заметку: в каком случае и когда нужно представить налоговую декларацию

Ежегодно за истекший налоговый период до 30 апреля налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) обязаны предоставлять в налоговый орган физические лица, получившие доходы:

·       от продажи имущества (квартир, домов, земельных участков, автомобилей, а также иного имущества), находившегося в собственности менее 3 лет,по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов (например, физические лица, получившие доходы от сдачи в аренду (субаренду, наем) жилья или от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.),

·       по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ,

·       по доходам, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами,

·       получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр,

·       получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,

·       получающие от физических лиц доходы в порядке дарения и т.д..

а также  индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой,

   Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок     подачи декларации – 30 апреля – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.

  

   При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за истекший год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля.

 

         Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства (месту регистрации) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим календарным годом.

 

  Для заполнения налоговой декларации по доходам рекомендуем использовать специальную компьютерную программу  «Декларация 2016,2015,2014», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России «nalog.ru».

 

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

          Напоминаем, что для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, проводятся «Дни открытых дверей», семинары для налогоплательщиков – физических лиц и т.д.

 

 

  Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Адрес, телефоны, режим  работы инспекции по оказанию государственных услуг  размещены в онлайн – сервисе  «Адреса и платежные реквизиты Вашей инспекции».

 

Налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно предоставить одним из следующих способов:

1) в бумажном виде:

- лично налогоплательщиком,

- заказным письмом  по почте с описью вложения,

-законным представителем налогоплательщика (н-р, родителем за своих несовершеннолетних детей),

- уполномоченным представителем налогоплательщика (по доверенности заверенной нотариально).

2) в электронной форме:

- по телекоммуникационным каналам связи (при наличии у налогоплательщика ЭЦП-электронно-цифровой подписи),

- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью), которую можно скачать и установить бесплатно непосредственно из Личного кабинета.

        Более подробную информацию о порядке декларирования физическими лицами полученных ими доходов, о возможности и порядке получения налоговых вычетов по НДФЛ, а также ознакомиться с образцами заполнения налоговых деклараций Вы можете на сайте ФНС России «nalog.ru» в разделе физические лица.

МРИ ФНС России №10 по Республике Татарстан


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