Гороскоп на 22 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

21.02.2017 18:00 | новости

Гороскоп для Овна на 22 февраля 2017 года

Сегодня вам трудно следовать прямой и честной манере поведения. Коварные обстоятельства будут часто ставить вас в такие условия, в которых искренность попросту невозможна. Избегайте спонтанных эмоций. В это время могут выплыть на поверхность былые промахи, которые вы упорно пытались скрыть. Если это произошло, не стоит оправдываться: ваши слова, скорее всего, будут расценены окружающими как косвенное признание вины.

Гороскоп для Тельца на 22 февраля 2017 года

В этот день будет вполне естественной потребность излить душу единомышленнику. Однако мирный разговор или переписка могут временами превращаться в склоку, выяснение отношений. Не давайте собеседникам повода подозревать вас в чем-то, их воображение легко раздует из мухи слона. Это не самый удачный момент для вступления в новое сообщество. Планы на будущее могут часто и неожиданно пересматриваться.

Гороскоп для Близнецов на 22 февраля 2017 года

В этот день уязвимо ваше здоровье. Берегите ноги и руки, желудок и нервную систему. Настроение может оставаться неровным и непредсказуемым вплоть до позднего вечера. В это время не стоит полностью доверять словам и обещаниям, исходящим от окружающих, особенно если это ваш начальник или близкий родственник. С другой стороны, вы в эти сутки также не отличаетесь постоянством и можете часто делать ошибки.

Гороскоп для Рака на 22 февраля 2017 года

В этот день вы можете получать много противоречивой информации, которой не всегда стоит безоговорочно доверять. Не исключено тесное общение с представителями отдаленных регионов. Может активизироваться как деловая, так и сугубо личная переписка. Отправляясь к поездку, будьте готовы к непредвиденным ситуациям: например, к опозданиям. Средства связи (телефон, почта) могут функционировать с перебоями.

Гороскоп для Льва на 22 февраля 2017 года

Возможны непредвиденные расходы, связанные с лечением, бытовыми покупками, ремонтом, оплатой товаров или услуг. Не проявляйте излишней инициативы и приобретайте лишь то, что вам необходимо в данный момент. Не исключено, что от вас потребуют срочного возврата небольшого долга. Это неподходящее время для банковских и иных платежных операций. Не покупайте лекарств, если не знаете их побочные эффекты.

Гороскоп для Девы на 22 февраля 2017 года

Будьте внимательны: в этот день любой диалог способен превратиться в выяснение отношений, а оно в свою очередь может стать причиной стресса. Возможно, непосредственным поводом для такого поворота дел станет ваша собственная агрессивность или неосторожность. Не подавайтесь на провокации. Не стоит также повиноваться сиюминутным эмоциям, они могут подсказать вам в корне неверный стиль поведения.

Гороскоп для Весов на 22 февраля 2017 года

Сегодня может оказаться проблематичным полное понимание с подчиненными, коллегами, обслуживающим персоналом учреждений, работниками различных сервисов. Возможны неувязки, недоразумения и опоздания, вызванные плохой работой транспорта и средств связи. Прежде чем взяться за какой-либо инструмент, проверьте его на предмет скрытых дефектов. Не используйте просроченные лекарства сомнительного происхождения.

Гороскоп для Скорпиона на 22 февраля 2017 года

Сегодня личная жизнь может оказаться очень привлекательной, но не до конца вписываться в заранее составленные вами планы. Чтобы удачно совместить поход в кино, прогулку или любовное свидание с деловым расписанием, вам придётся приложить дополнительные усилия и найти между двумя одинаково важными для вас сферами приемлемый компромисс. Это не лучший момент для романтического признания в нежных чувствах.

Гороскоп для Стрельца на 22 февраля 2017 года

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам отложить новые начинания, даже мелкие и несущественные. Занимайтесь только теми делами, которые невозможно перенести на другое время. Просьбы и требования членов семьи, а также их чувства и бытовые потребности могут вступить в резкое противоречие с вашими должностными обязанностями и служебным режимом. Не нервничайте по пустякам, иначе подорвете своё здоровье.

Гороскоп для Козерога на 22 февраля 2017 года

Сегодня настроение будет позитивным, а вот в делах не исключены мелкие оплошности. Это не лучший момент для деловых переговоров, особенно с представителями отдаленных территорий. Не стоит искать место работы. Если вы берете в свою фирму нового сотрудника, оформляйте его на испытательной срок и не спешите вводить в курс всех ваших дел. Нежелательно приобретать мобильный телефон и ремонтировать машину.

Гороскоп для Водолея на 22 февраля 2017 года

Сегодня небрежное отношение к мелочам может испортить самоё хорошее начинание. Не ешьте на ходу и не питайтесь всухомятку. Если у вас имеются проблемы с желудком или поджелудочной железой, посидите на диете. Это гораздо безопаснее, чем исправлять последствия допущенных гастрономических излишеств. Стоит воздержаться от совершения платежных операций, они могут обернуться потерей денег или иными проблемами.

Гороскоп для Рыбы на 22 февраля 2017 года

В словах и поступках будьте последовательнее, не поддавайтесь деструктивным эмоциям. Не проявляйте инициативу в диалоге, предоставьте эту честь собеседнику. Избегайте многословия, иначе незаметно выдадите информацию, которую хотите скрыть. Не давайте никому пароль от своего компьютера, сетевого аккаунта или почтового ящика.

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