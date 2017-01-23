В Кукморской библиотеке прошел конкурс стихов

21.02.2017 17:00 | новости

В Центральной детской библиотеке прошел конкурс стихов, посвященный Международному дню родного языка. В конкурсе приняли участие дети разновозрастных групп Кукморского детского сада "Ляйсан", Ныртинского, Ятмас-Дусаевского, Верхнеарбашского детских садов. Сотрудник библиотеки Фирдания Закирова подготовила для детей красочную презентацию, познакомила с историей праздника. Участники конкурса выразительно и эмоционально декламировали стихи татарских писателей Г.Тукая, Р.Курбана, М.Ахметзянова, Ш.Маннура, Х.Халикова и других на русском и татарском языках. Было много стихов, посвященных родному языку, природе родного края. Жюри конкурса было требовательным, очень внимательно и тщательно отбирало и прослушивало выступление детей. Руководитель «Дома Дружбы Народов" Кукморского района Гульнара Гареева поздравила детей и вручила грамоты победителям I, II, III мест в номинациях «Среди детей 4-5 лет на татарском и русском языках», «Среди детей 6 лет на татарском и русском языках». Мероприятие завершилось исполнением песни Г. Тукая «Туган тел».