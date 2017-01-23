В деревне Березняк прошли лыжные гонки (фото)

21.02.2017 16:00 | Спорт

В деревне Березняк прошли соревнования «Лыжня Березняка – 2017». В соревновании состязались участники в возрасте от 4 до 63 лет. Первым стартовал самый юный лыжник – 4-летний Ислам Тимербаев, а самым старшим лыжником оказалась 63-летняя Дансиля Хазиева. В этот день любой желающий мог угоститься горячим чаем и вкусными блинами. Победителям были вручены грамоты, также не остались без внимания и остальные участники – все они получили памятные подарки.