Вниманию жителей Кукмора, имеющих право на льготы по налогам!

21.02.2017 15:00 | Специалисты советуют Печать

Вниманию жителей Кукмора, имеющих право на льготы по налогам!

МРИ ФНС России №10 по Республике Татарстан напоминает:

В целях корректного проведения массового расчета налогов физических лиц за 2016 год: налога на имущество, земельного налога, транспортного налога просим всех налогоплательщиков, имеющих право на льготы по налогам, до 1 апреля текущего года обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы.

Основная категория льготников:

По налогу на имущество физических лиц:

- все виды пенсионеров (по старости, по инвалидности, по потере кормильца, инвалиды с детства, и т.д.)

- ветераны боевых действий, МВД

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

По транспортному налогу:

- Инвалиды 1, 2 группы на автомобиль мощностью до 100 л.с.

- граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы

Для физических лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору на одно транспортное средство.

 

При бессрочной пенсии, группы по инвалидности заявление подается один раз при назначении, повторно обращаться не надо.

Информацию об установленных налоговых льготах можно получить воспользовавшись интерне-сервисом ФНС России «Справочная инвормация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/)

Направить в налоговые органы заявление и документы-основания, подтверждающих право на льготу можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС nalog.ru в разделе «электронные услуги»по адресу (https://lkfl.nalog.ru/lk).


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