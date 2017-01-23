ОДН по-новому: отвечаем на актуальные вопросы

С момента получения первых платежек за январь, в которых изменился порядок начисления ОДН, в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ обратилось около 300 человек. Жилищные услуги спустились в нижнюю часть счет-фактуры, а коммунальные остались в верхней. Если раньше жилищные услуги были расписаны - расходы по ОДН за уборку мест общего пользования и придомовой территории, дератизацию, техобслуживание сантехнических и электросетей и т.д., то сейчас у жильцов ряда домов Казани эти графы оказались свёрнуты в одну строчку под названием «содержание жилого помещения». Изменения вызвало немало домыслов и вопросов.

Пенсионерка Светлана Михайловна Рыкунова живет в многоквартирном доме в Советском районе Казани. Относится он к ТСЖ «Космонавтов-44». Женщина получила счет-фактуру за январь, и у неё возникло немало вопросов.

- Пока расходы за ОДН в квитанции расписаны. Но если впредь плата за содержание жилого помещения будет выставляться одной строкой, то мы - жильцы, не сможем проконтролировать, на что расходуются деньги, - высказывает опасения Светлана Рыкунова.

Такие счет-фактуры получили и жильцы, чьи дома относятся к УК «Уютный дом». Составлением платёжных документов занимается Расчётный центр, куда мы и обратились за разъяснениями.

- Это сделано в соответствии с приказом №924. Счет-фактура должна отображаться именно так, как вы ее получили за январь 2017 года. Форма счет-фактуры определена Исполкомом Казани, они печатаются по единому образцу. За жилищные услуги тарифы не изменились, они остались такими же, что и в 2016 году. Просто к жилищным услугам прибавилась оплата ресурсов на обслуживание жилищного фонда, - объяснили в РЦ УК «Уютный дом».

По словам собеседницы, это оплата расходов на содержание общего имущества - электроэнергии, холодной и горячей воды. ОДН сейчас не начисляется, зато начисляются эти услуги.

- Жилищные услуги в одну строку - это лазейка для неверного начисления, - полагает председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застелла. - Расписывать счет-фактуры УК и раньше были не обязаны, но все-таки расписывали. Сейчас вышло распоряжение, что все это (графы ОДН, - Ред.) идёт как жилищные услуги, ну и многие обрадовались. Нормативы по ОДН устанавливаются по разным группам домов - «хрущевкам», «сталинкам», двухэтажным строениям старой постройки. Их должны определить муниципалитеты до конца первого полугодия.

Палка о двух концах

Графы ОДН перевели из категории коммунальных услуг в жилищные по инициативе федерального правительства, чтобы усилить ответственность управляющих организаций. УК должны работать со всеми собственниками, которые неправильно передают показания приборов учета или занимаются хищением услуг. Инициатива направлена на то, чтобы места общего пользования содержались в надлежащем виде. При этом законодатель определил необходимое количество энергоресурсов на эти цели. Михаил Застелла считает, что это правильное решение. Ограничение сверхдопустимого ОДН нужно, потому что когда эту строку расходов особо не ограничивали, под нее списывались расходы всех неплательщиков. А теперь за перерасход сверх норматива будут платить не жильцы, а УК.

Получается, что с одной стороны новшество направлено на благо, а с другой открывает новые возможности для некорректного начисления. Дело в том, что законодательно счет-фактуры носят только рекомендательный характер. По ним нет утверждённой формы. Графы в платежках могут быть свёрнутыми, а могут быть открытыми. УК объясняют, что якобы свернули несколько граф в одну строку, чтобы сэкономить место в счет-фактурах. Теперь закрытая информация вводит в заблуждение собственников.

В Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ каждый день обращаются с вопросами люди. Эксперты сравнивают их счет-фактуры за декабрь и за январь и получается, что в начислениях разницы нет.

В Казани достаточно домов, в которых общедомовых нужд вообще не существует благодаря тому, что собственники и управляющие организации предприняли определённые усилия, выстроили систему сбора показаний индивидуальных приборов учета и наладили контроль за потреблением коммунальных ресурсов внутри дома.

Какие еще новшества нас ждут

Пока в нововведении до конца не разобрались и сами специалисты ЖКХ. До 1 июля регион должен будет принять нормативы на содержание общедомового имущества, предписанные постановлением. С учётом вновь утверждённых нормативов будут внесены изменения в размер платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, с 1 июля в счет-фактурах должна появится новая графа «ОДН-канализация».



- У меня плата за канализацию на ОДН в голове не укладывается, - говорит председатель комитета ЖКХ Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Он посетовал, что не знает, как её начислять и обратился к журналистам c призывом принять участие в обсуждении данного вопроса.

Михаил Застелла пояснил, что эти расходы связаны с промывкой и опрессовкой системы отопления. Это небольшие расходы, которые бывают один раз в год, когда сливается вода из системы, обратно заливается водопроводная вода, подаётся давление. Эти траты будут расписывать на весь год между жильцами всего дома.

Повышайте уровень грамотности в сфере ЖКХ

Разъяснения по переносу оплаты коммунальных ресурсов, расходуемых на содержание общего имущества, в размер платы за жилищные услуги опубликованы и на сайте Минстроя России. Ведомство обращает внимание, что соответствующая плата не может превышать размер норматива.

В документе указывается, что при первоначальном включении в жилищную услугу общедомовых расходов коммунальных ресурсов их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом на 1 ноября 2016 года. При этом если фактический размер расходов меньше размера норматива и расчет осуществляется по показаниям общедомового прибора учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления. В этом случае, плата рассчитывается как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг. Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды распределяется между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей долевой собственности на общее имущество.

- Хочу обратить внимание, что цель переноса ОДН в жилищную услугу - защита собственников от некорректного и непрозрачного начисления коммунальных платежей. Безусловно, если дом энергоэффективный, на его содержание используется сниженный объем ресурсов и при этом дом оборудован приборами учета, плата должна рассчитываться на основании реального потребления. При этом органам государственной власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 года следует утвердить обновленные нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, соответствующие реальному положению дел. Госжилинспекция обязана проверить корректность устанавливаемых нормативов. Платежи за ЖКХ станут понятными и предсказуемыми,- отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Жители Татарстана, которые сомневается в корректности начисления платы в счет-фактурах, могут запросить информацию в ТСЖ или УК. После этого можно обратиться в органы жилищного надзора. Эксперты рекомендуют людям повышать уровень жилищной грамотности и обращаться за разъяснениями в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Людям нужно понять, что все в рамках закона и подсчитано исходя из реальных тарифов.