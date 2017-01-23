Руководитель объединения «Салават купере», ветеран-журналист Рашит Минегалиев удостоен медали «За достижения перед Кукморским муниципальным районом».
Рашит Минегалиев удостоен медали «За достижения перед Кукморским муниципальным районом»
21.02.2017 13:00 | новости Печать
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В Республике
36-летний челнинец подозревается в убийстве отца
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы обнаружили на теле пожилого мужчины травмы.
14:18 21.02.2017
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы обнаружили на теле пожилого мужчины травмы.
14:18 21.02.2017
Премьер-министр РТ совершает поездку в Азнакаевский и Заинский районы республики
Планируется, что Ильдар Халиков осмотрит ряд социальных объектов, а также примет участие в заседаниях советов муниципалитетов.
13:57 21.02.2017
Планируется, что Ильдар Халиков осмотрит ряд социальных объектов, а также примет участие в заседаниях советов муниципалитетов.
13:57 21.02.2017
На воспитание патриотизма у молодежи Татарстан в год будет тратить 10 млн рублей
Программа патриотического воспитания молодежи в республике пролонгирована на 2017–2020 годы.
12:54 21.02.2017
Программа патриотического воспитания молодежи в республике пролонгирована на 2017–2020 годы.
12:54 21.02.2017
В ИА «Татар-информ» – пресс-конференция с участием муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина
Журналистам расскажут о вступлении ДУМ Татарстана в Межрелигиозный совет России.
12:45 21.02.2017
Журналистам расскажут о вступлении ДУМ Татарстана в Межрелигиозный совет России.
12:45 21.02.2017
СМИ: Саяхов сменит Фахриева на посту гендиректора «Рубина»
Об уменьшении бюджета казанского клуба речи не идет.
12:32 21.02.2017
Об уменьшении бюджета казанского клуба речи не идет.
12:32 21.02.2017
Виновнику ДТП с пятью погибшими на трассе в Зеленодольском районе суд вынес приговор
Житель Екатеринбурга отправится в колонию-поселение на пять с половиной лет.
12:24 21.02.2017
Житель Екатеринбурга отправится в колонию-поселение на пять с половиной лет.
12:24 21.02.2017
Зеленодольский суд рассматривает дело о ДТП с пятью погибшими
Подсудимый Евгений Ахметов сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии.
12:10 21.02.2017
Подсудимый Евгений Ахметов сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии.
12:10 21.02.2017
Татарстанские поисковики в 2016 году подняли останки 636 погибших на Великой Отечественной
Личности восьмерых погибших участников Великой Отечественной войны были установлены.
12:08 21.02.2017
Личности восьмерых погибших участников Великой Отечественной войны были установлены.
12:08 21.02.2017
В ИА «Татар-информ» – пресс-конференция с участием начальника УГИБДД МВД по РТ
Представителям СМИ расскажут о неотвратимости наказания за нарушение ПДД РФ.
12:00 21.02.2017
Представителям СМИ расскажут о неотвратимости наказания за нарушение ПДД РФ.
12:00 21.02.2017
Верховный суд РТ оставил под арестом директора «ТФБ Финанс»
Глава организации Тимур Вальшин Советским районным судом Казани был отправлен под арест до 2 апреля.
11:30 21.02.2017
Глава организации Тимур Вальшин Советским районным судом Казани был отправлен под арест до 2 апреля.
11:30 21.02.2017
«Гонка героев» в 2017 году пройдет в Верхнеуслонском районе РТ
Ежегодно участие в военно-спортивных соревнованиях принимают более тысячи человек.
10:47 21.02.2017
Ежегодно участие в военно-спортивных соревнованиях принимают более тысячи человек.
10:47 21.02.2017
В Татарстане более 7,5 тыс. школьников участвуют в движении «Юнармия»
Всего в республике насчитывается 493 «юнармейских» отряда.
10:44 21.02.2017
Всего в республике насчитывается 493 «юнармейских» отряда.
10:44 21.02.2017
Руслан Бушков: «Впервые турецкую политическую элиту с татарским чаем познакомил Юсуф Акчура»
Автор книг о татарском чае Руслан Бушков считает, что у турок и татар схожие традиции чаепития.
09:34 21.02.2017
Автор книг о татарском чае Руслан Бушков считает, что у турок и татар схожие традиции чаепития.
09:34 21.02.2017
Две машины столкнулись на проспекте в Набережных Челнах
Водитель одного из автомобилей вылетел из салона в результате столкновения.
09:01 21.02.2017
Водитель одного из автомобилей вылетел из салона в результате столкновения.
09:01 21.02.2017
В КФУ прошла лекция Искандера Гилязова на тему «Легион "Идел-Урал"»
Количество татар, сотрудничавших с немцами, по сравнению с другими народами невелико.
08:50 21.02.2017
Количество татар, сотрудничавших с немцами, по сравнению с другими народами невелико.
08:50 21.02.2017
СМИ: Трансфер Миранчука в «Рубин» не состоится
Трансфер полузащитника «Локомотива» оценивался в 5,5 млн евро.
08:38 21.02.2017
Трансфер полузащитника «Локомотива» оценивался в 5,5 млн евро.
08:38 21.02.2017
Правительство РФ выделит КФУ 849,2 млн рублей
Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей получит в 2017 году 21 российский вуз.
08:23 21.02.2017
Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей получит в 2017 году 21 российский вуз.
08:23 21.02.2017
Генсек ООН назвал Виталия Чуркина выдающимся дипломатом
Причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ.
08:09 21.02.2017
Причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ.
08:09 21.02.2017
В Австралии случилась «самая ужасная за последние 30 лет» авиакатастрофа
Частный самолет рухнул на торговый центр недалеко от Мельбурна.
07:09 21.02.2017
Частный самолет рухнул на торговый центр недалеко от Мельбурна.
07:09 21.02.2017
Ушел из жизни духовный отец трех русских патриархов архимандрит Кирилл
Архимандрит Кирилл был хранителем традиций русского монашества.
06:40 21.02.2017
Архимандрит Кирилл был хранителем традиций русского монашества.
06:40 21.02.2017
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Советником Президента США стал Герберт Макмастер.
06:23 21.02.2017
Советником Президента США стал Герберт Макмастер.
06:23 21.02.2017
Алексею Песошину презентовали промышленные и социальные проекты Менделеевского района
Исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана принял участие в 18-м заседании Совета Менделеевского муниципального района III созыва.
06:09 21.02.2017
Исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана принял участие в 18-м заседании Совета Менделеевского муниципального района III созыва.
06:09 21.02.2017
Женщина пожаловалась на плохие условия в комнате матери и ребенка на ж/д вокзале Казани
До 1 апреля ответственный должен устранить выявленные нарушения.
03:45 21.02.2017
До 1 апреля ответственный должен устранить выявленные нарушения.
03:45 21.02.2017
Татарская транспортная прокуратура через суд добивается запрета информации о «зацепинге»
Прокуроры требуют, чтобы данную информацию признали запрещенной в Интернете на всей территории России.
00:35 21.02.2017
Прокуроры требуют, чтобы данную информацию признали запрещенной в Интернете на всей территории России.
00:35 21.02.2017
Студия танца «Мандарин» вышла в финал конкурса Russian Dance Awards-2017
Второй этап конкурса пройдет 28 февраля в концертном зале Академии спорта города Казани, где выступающих будет оценивать жюри.
23:50 20.02.2017
Второй этап конкурса пройдет 28 февраля в концертном зале Академии спорта города Казани, где выступающих будет оценивать жюри.
23:50 20.02.2017
Ренат Ибрагимов в восьмой раз стал отцом
В семье семидесятилетнего артиста родилась девочка.
23:34 20.02.2017
В семье семидесятилетнего артиста родилась девочка.
23:34 20.02.2017
Второй день гастролей Альметьевского театра в Казани прошел при аншлагах
На малой и большой сценах театра Камала были предствлены «Добрый человек из Сычуани» и «Любви все возрасты покорны».
23:18 20.02.2017
На малой и большой сценах театра Камала были предствлены «Добрый человек из Сычуани» и «Любви все возрасты покорны».
23:18 20.02.2017
Шаляпинский фестиваль в Казани завершился грандиозным гала-концертом
В свой юбилейный год, впрочем, как и всегда, фестиваль собрал беспрецедентный состав участников.
23:05 20.02.2017
В свой юбилейный год, впрочем, как и всегда, фестиваль собрал беспрецедентный состав участников.
23:05 20.02.2017
В Лениногорске утвержден эскизный проект парка «Юбилейный»
Реконструкция парка начнется уже в марте этого года.
22:46 20.02.2017
Реконструкция парка начнется уже в марте этого года.
22:46 20.02.2017
УНИКС уступил дома «Химкам»
Встреча в рамках Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 73:98.
21:29 20.02.2017
Встреча в рамках Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 73:98.
21:29 20.02.2017