В Кукморе прошел турнир по хоккею на «Кубок малых звезд» (фото)

В Республике

Верховный суд РТ оставил под арестом директора «ТФБ Финанс»

Глава организации Тимур Вальшин Советским районным судом Казани был отправлен под арест до 2 апреля.

11:30 21.02.2017 Глава организации Тимур Вальшин Советским районным судом Казани был отправлен под арест до 2 апреля.

«Гонка героев» в 2017 году пройдет в Верхнеуслонском районе РТ

Ежегодно участие в военно-спортивных соревнованиях принимают более тысячи человек.

10:47 21.02.2017 Ежегодно участие в военно-спортивных соревнованиях принимают более тысячи человек.

В Татарстане более 7,5 тыс. школьников участвуют в движении «Юнармия»

Всего в республике насчитывается 493 «юнармейских» отряда.

10:44 21.02.2017 Всего в республике насчитывается 493 «юнармейских» отряда.

Руслан Бушков: «Впервые турецкую политическую элиту с татарским чаем познакомил Юсуф Акчура»

Автор книг о татарском чае Руслан Бушков считает, что у турок и татар схожие традиции чаепития.

09:34 21.02.2017 Автор книг о татарском чае Руслан Бушков считает, что у турок и татар схожие традиции чаепития.

Две машины столкнулись на проспекте в Набережных Челнах

Водитель одного из автомобилей вылетел из салона в результате столкновения.

09:01 21.02.2017 Водитель одного из автомобилей вылетел из салона в результате столкновения.

В КФУ прошла лекция Искандера Гилязова на тему «Легион "Идел-Урал"»

Количество татар, сотрудничавших с немцами, по сравнению с другими народами невелико.

08:50 21.02.2017 Количество татар, сотрудничавших с немцами, по сравнению с другими народами невелико.

СМИ: Трансфер Миранчука в «Рубин» не состоится

Трансфер полузащитника «Локомотива» оценивался в 5,5 млн евро.

08:38 21.02.2017 Трансфер полузащитника «Локомотива» оценивался в 5,5 млн евро.

Правительство РФ выделит КФУ 849,2 млн рублей

Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей получит в 2017 году 21 российский вуз.

08:23 21.02.2017 Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей получит в 2017 году 21 российский вуз.

Генсек ООН назвал Виталия Чуркина выдающимся дипломатом

Причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ.

08:09 21.02.2017 Причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ.

В Австралии случилась «самая ужасная за последние 30 лет» авиакатастрофа

Частный самолет рухнул на торговый центр недалеко от Мельбурна.

07:09 21.02.2017 Частный самолет рухнул на торговый центр недалеко от Мельбурна.

Ушел из жизни духовный отец трех русских патриархов архимандрит Кирилл

Архимандрит Кирилл был хранителем традиций русского монашества.

06:40 21.02.2017 Архимандрит Кирилл был хранителем традиций русского монашества.

Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Советником Президента США стал Герберт Макмастер.

06:23 21.02.2017 Советником Президента США стал Герберт Макмастер.

Алексею Песошину презентовали промышленные и социальные проекты Менделеевского района

Исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана принял участие в 18-м заседании Совета Менделеевского муниципального района III созыва.

06:09 21.02.2017 Исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана принял участие в 18-м заседании Совета Менделеевского муниципального района III созыва.

Женщина пожаловалась на плохие условия в комнате матери и ребенка на ж/д вокзале Казани

До 1 апреля ответственный должен устранить выявленные нарушения.

03:45 21.02.2017 До 1 апреля ответственный должен устранить выявленные нарушения.

Татарская транспортная прокуратура через суд добивается запрета информации о «зацепинге»

Прокуроры требуют, чтобы данную информацию признали запрещенной в Интернете на всей территории России.

00:35 21.02.2017 Прокуроры требуют, чтобы данную информацию признали запрещенной в Интернете на всей территории России.

Студия танца «Мандарин» вышла в финал конкурса Russian Dance Awards-2017

Второй этап конкурса пройдет 28 февраля в концертном зале Академии спорта города Казани, где выступающих будет оценивать жюри.

23:50 20.02.2017 Второй этап конкурса пройдет 28 февраля в концертном зале Академии спорта города Казани, где выступающих будет оценивать жюри.

Ренат Ибрагимов в восьмой раз стал отцом

В семье семидесятилетнего артиста родилась девочка.

23:34 20.02.2017 В семье семидесятилетнего артиста родилась девочка.

Второй день гастролей Альметьевского театра в Казани прошел при аншлагах

На малой и большой сценах театра Камала были предствлены «Добрый человек из Сычуани» и «Любви все возрасты покорны».

23:18 20.02.2017 На малой и большой сценах театра Камала были предствлены «Добрый человек из Сычуани» и «Любви все возрасты покорны».

Шаляпинский фестиваль в Казани завершился грандиозным гала-концертом

В свой юбилейный год, впрочем, как и всегда, фестиваль собрал беспрецедентный состав участников.

23:05 20.02.2017 В свой юбилейный год, впрочем, как и всегда, фестиваль собрал беспрецедентный состав участников.

В Лениногорске утвержден эскизный проект парка «Юбилейный»

Реконструкция парка начнется уже в марте этого года.

22:46 20.02.2017 Реконструкция парка начнется уже в марте этого года.

УНИКС уступил дома «Химкам»

Встреча в рамках Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 73:98.

21:29 20.02.2017 Встреча в рамках Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 73:98.

Большой духовой оркестр Татарстана посвятил свой первый концерт памяти Валерия Халилова

Главный военный дирижер России, погибший в авиакатастрофе на борту самолета Минобороны РФ по пути в Сирию, горячо болел за идею создания оркестра.

21:10 20.02.2017 Главный военный дирижер России, погибший в авиакатастрофе на борту самолета Минобороны РФ по пути в Сирию, горячо болел за идею создания оркестра.

Огромный айсберг размером с Манхэттен откололся от Антарктиды

На фотоснимках со спутника видно, как огромный кусок льда отрывается от ледника Пайн-Айленд.

20:59 20.02.2017 На фотоснимках со спутника видно, как огромный кусок льда отрывается от ледника Пайн-Айленд.

Епископ Мефодий освятил молодежный центр «Небо» в Бугульме

В МЦ проводятся катехизаторские курсы, занятия по игре на гитаре и живописи, проходит общение с православным психологом.

20:24 20.02.2017 В МЦ проводятся катехизаторские курсы, занятия по игре на гитаре и живописи, проходит общение с православным психологом.

В КФУ простились с убитым студентом из Африки

Мероприятие посетил специальный посланник ассоциации иностранных студентов Посла Республики Чад в России.

19:42 20.02.2017 Мероприятие посетил специальный посланник ассоциации иностранных студентов Посла Республики Чад в России.

Рустам Минниханов: «Россия всегда старалась быть в хорошем контакте со странами Ближнего Востока»

Президент Татарстана дал интервью арабскому телеканалу в рамках своего визита в ОАЭ.

19:17 20.02.2017 Президент Татарстана дал интервью арабскому телеканалу в рамках своего визита в ОАЭ.

В Казани прошел первый в истории Матч звезд студенческой волейбольной лиги

На площадку Центра волейбола «Санкт-Петербург» вышли лучшие игроки женского и мужского чемпионатов РТ среди студентов.

19:16 20.02.2017 На площадку Центра волейбола «Санкт-Петербург» вышли лучшие игроки женского и мужского чемпионатов РТ среди студентов.

В Челнах ребенок впал в кому, подавившись куском яблока

Малыш впал в кому после гипоксии, медики борются за жизнь ребенка.

19:04 20.02.2017 Малыш впал в кому после гипоксии, медики борются за жизнь ребенка.

Рустам Минниханов встретился с Никасом Сафроновым в Манаме

Фото со встречи и картин художника опубликованы на страницах Президента РТ в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

19:01 20.02.2017 Фото со встречи и картин художника опубликованы на страницах Президента РТ в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».