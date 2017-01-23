В Кукморе прошел турнир по хоккею на «Кубок малых звезд» (фото)

На базе Ледового дворца «Олимп» состоялся турнир по хоккею среди команд 2008 года рождения на «Кубок малых звезд». В турнире приняли участие команды: «Олимп» (Кукмор), «Драконы» (Арск), «Барсы» (Средние Шуни). По результатам игр третье место заняла команда «Барсы», второе место - «Драконы», первое место – команда «Олимп». В номинациях «Лучший вратарь» был признан Ильназ Ибрагимов (Средние Шуни), «Лучший защитник» - Данил Кадиров (Кукмор), «Лучший нападающий» - Рустем Шарипов (Арск), «Самый ценный игрок» - Рамазан Халиуллин (Кукмор). Поздравляем команду «Олимп» и тренера Тагира Нурмухаметова с победой и желаем всего наилучшего.