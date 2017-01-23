Электронной рассылкой постановлений о штрафах за нарушения ПДД воспользовались собственники более 83 тысяч транспортных средств

21.02.2017 09:00 | ГИБДД сообщает

Госавтоинспекция напоминает: одним из самых оперативных способов получения информации о неуплаченных штрафах за нарушения ПДД, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, является получение копий постановлений о привлечении к административной ответственности по электронной почте.

По состоянию на 1 февраля 2017 года к электронной рассылке подключено 22774 транспортных средства физических лиц и 60994 транспортных средств юридических лиц.

Получение копий постановлений по электронной почте позволяет автовладельцам практически в онлайн-режиме узнавать о неуплаченных штрафах. В этом случае значительно снижается риск опоздать с уплатой штрафа с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок. Такая возможность предусмотрена частью 1.3 статьи 32.2 КРФоАП, в соответствии с которой при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КРФоАП, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. Исключениями являются административные правонарушения, предусмотренные частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27.

В случае если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Для внесения в список электронной рассылки сведений о собственнике транспортного средства необходимо заполнить и подписать заявление-согласие установленной формы, бланк которого размещен на сайте www.gibdd.tatarstan.ru в разделе «В помощь водителю», а затем направить его в УГИБДД МВД по Республике Татарстан (г. Казань, Оренбургский тракт, д. 5, кабинет 1-10) любым возможным способом, приложив копии ИНН и свидетельства о регистрации транспортного средства.