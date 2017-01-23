В Кукморском районе впервые прошло венчание на удмуртском языке

21.02.2017 08:00 | новости

В Кукморском районе в храме святых бессребреников Космы и Дамиана села Нырья впервые состоялось венчание на удмуртском языке, сообщает Татарстанская митрополия.

«Венчающиеся еще не знали, что уже готов перевод чина на удмуртский язык, – рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Прокопьев. – И когда я предложил повенчать их на родном языке, они с удовольствием приняли предложение. После окончания венчания я спросил у них, все ли было понятно, на что они ответили, что было не только понятно, но и особенно приятно слышать молитвы Таинства на своем родном языке».

«У нас еще есть перевод Таинства елеосвящения, которое переводил учитель удмуртского языка, но он не совершенен, хотя мы и служим по нему, – отметил священнослужитель. – Есть перевод полунощницы, часов, вечерней службы, паремий и литургии. Также на удмуртском языке читаем Апостол и Евангелие. Я сам перевел "Чин елеосвящения, совершаемый по скору". В наших храмах в селах Нырья и Лельвиж мы пока служим по напечатанному на принтере "Часослову" на удмуртском языке, но готовим его к изданию более крупным тиражом. Также имеется "Псалтирь" для чтения по усопшим», пишет Татар-информ.