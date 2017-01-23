Преимущества использования Единого портала государственных и муниципальных услуг

20.02.2017 16:00 | новости Печать

Преимущества использования Единого портала государственных и муниципальных услуг

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» гражданам предоставляется возможность обращаться за получением государственных услуг (в том числе и по вопросам миграции) с использованием сети интернет. Иметь дело с бумажными носителями в век интернета – по меньшей мере, нерационально. А для граждан – и вовсе накладно.

С каждым годом интернет в России становится все доступнее. Поэтому перевод услуг в электронный вид – перспективное направление реформы, призванное облегчить жизнь населению. Портал электронного правительства предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. На сегодняшний день жители нашего района предпочитают пользоваться получением государственных услуг в сфере миграции в обычном формате, посещая подразделения лично, при этом тратится значительное время. Получение государственных услуг в электронном виде снимает все эти проблемы не выходя из дома, либо не покидая рабочего места. Для этих целей создан Единый портал государственных и муниципальных услуг. Чтобы получить государственную и муниципальную услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;

  • СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);

  • адрес электронной почты;

  • номер сотового телефона.

Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин получит код активации «личного кабинета». Код доступа к порталу можно получить в МБУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных услуг» Кукморского района (МФЦ), который расположен на 1 этаже в здании филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ отдела по Кукморскому району по адресу: РТ, пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37.

Основные преимущества подачи заявлений гражданами в электронном виде это:

  • в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;

  • с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет не выходя из дома, с рабочего места;

  • предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, заверенного по месту работы (учебы) не требуется;

  • документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при получении документа;

  • при некорректном заполнении заявления консультации о правильности заполнения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены ошибки либо неточности, то заявление будет возвращено с подробным разъяснением причин возврата с указанием на требования нормативных актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме;

  • как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;

  • в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на сайте gosuslugi.ru, направляется приглашение в подразделение миграционной службы для оформления документа.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Кукморскому району оказывает широкий спектр государственных услуг населению, часть из которых доступна в электронном виде.

Перечень государственных услуг, оказываемых отделением по вопросам миграции ОМВД Росси по Кукморскому району, по заявлениям граждан, поданным посредством Единого портала:

  1. Выдача ( замена) внутренних паспортов гражданина РФ.

Получателями государственной услуги по выдаче паспортов являются граждане Российской Федерации в случае: 

  • утраты (хищения) паспорта.

Получателями государственной услуги по замене паспортов являются граждане Российской Федерации в случае: 

  • достижения 20-летнего возраста;

  • достижения 45-летнего возраста;

  • изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;

  • изменения пола;

  • непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин;

  • обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;

  • изменения внешности.

Требуемые документы для получения при замене или утрате паспорта гражданина РФ

  1. Заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, установленной формы, в одном экземпляре (Внимание! Заявление изготовляется на перфокарточной бумаге в подразделении по вопросам миграции МВД России. Заявления, заполненные на бланках, скачанных с ресурсов в сети Интернет, не принимаются);

  2. Черно-белая или цветная фотография размером 35х45 мм – 2 штуки (4 штуки в случае утраты или порчи);

  3. Квитанция об оплате государственной пошлины (300 руб. при замене паспорта, 1500 руб.при порче или утрате);

  4. Документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству при наличии обстоятельств, предусмотренных п.51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утв. Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325;

  5. Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы подтверждающие регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака;

  6. Свитедельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака или свидетельство о перемене имени и фамилии (В случае замены паспорта).

  1. Регистрационный учет граждан РФ:

  • Регистрационный учет по месту жительства

  • Регистрационный учет по месту пребывания

  • Снятие с регистрационного учета по месту жительства

  • Снятие с регистрационного учета по месту пребывания

Для регистрации по месту жительства (пребывания) гражданин должен обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию. 

Регистрация гражданина по месту жительства осуществляется в течение 3-х дней со дня поступления документов в орган регистрационного учета.

Необходимые документы для осуществления государственной услуги :

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет);

- документ, являющееся основанием для вселения в жилое помещение( например: свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого государственного реестра, договор приватизации и так далее);

- заявление установленного образца.

Результат предоставления услуги:

- получение гражданином свидетельства о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста) установленной формы;
- проставление в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства установленной формы;
- проставление в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о снятии с регистрационного учета по месту жительства.
- получение гражданином свидетельства о регистрации по месту пребывания, (для граждан, не достигших 14-летнего возраста) установленной формы;
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания;

Должностные лица, ответственные за регистрацию, не вправе отказывать гражданам в приеме заявлений на регистрацию и снятие их с регистрационного учета по месту жительства, если предоставлены все необходимые документы.

  1. Проведение добровольной дактилоскопической регистрации.

Цель проведения добровольной дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

Дактилоскопирование граждан Российской Федерации проводится по их письменному заявлению, а также по заявлению родителей (усыновителей или опекунов, попечителей) граждан Российской Федерации, признанных недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

Дактилоскопирование осуществляется в день обращения на безвозмездной основе. После этого гражданам по их просьбе выдается справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная на общем бланке структурного подразделения.

Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией.

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него тогда не будет.

В целях популяризации оказания государственных услуг в электронном виде 21 февраля 2017 года отделение по вопросам миграции ОМВД России по Кукморскому району организует день по предоставлению государственных услуг, в рамках которого будет оказываться содействие гражданам в создании личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также будет доведена информация о преимуществах получения государственных услуг МВД России в электронной форме.   

 


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