Недобросовестная конкуренция по телефону, или Как переманить клиентов конкурента

20.02.2017 14:30 | новости

Не секрет, что некоторые продавцы, компании, организации, имея своей целью расширить клиентскую базу и увеличить доходы, используют неправомерные и нечестные приемы. Распространение о конкуренте, его товарах / услугах ложных сведений, порочащих деловую репутацию, сравнение в рекламе своего товара с аналогичными товарами на рынке, приписывание своей продукции необоснованных преимуществ, использование чужих товарных знаков – это не исчерпывающий перечень приемов, который используется недобросовестными участниками рынка.

В Федеральном законе «О защите конкуренции» законе при этом четко прописано, что недобросовестная конкуренция путем дискредитации не допускается.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан поступило обращение казанца, по вопросу распространения ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») недостоверной информации об услугах и качестве интернет связи и телевидения, предоставляемой другой компанией.

Так, заявителю позвонил сотрудник компании «МТС» с предложением услуг Интернета. На ответ казанца, что он уже пользуется услугами Интернета, но другой компании, сотрудник сообщил, что выбранный казанцем тарифный план является невыгодным по сравнению с качеством услуг и тарифными планами ПАО «МТС». Более того, с января 2017 года, по словам представителя «Мобильные ТелеСистемы», услуги связи у выбранного заявителем ранее оператора будут стоить дороже, чем у «МТС».

Также заявитель во время разговора узнал о якобы плохом качестве услуг еще нескольких компаний. Объяснил это сотрудник тем, что только «МТС» осуществляет предоставление услуг по подземным линиям, в связи с чем ни погодные, ни иные факторы не влияют на подачу и качество сигнала.

Любопытно, однако, то, что информация о повышения тарифов не содержит подтверждающихся сведений. Следует также отметить наличие у оператора, качество услуг которого, по словам сотрудника «МТС», может ухудшиться даже из-за погодных условий, подземных линий связи.

Таким образом, во время телефонного разговора с сотрудником ПАО «МТС» у потребителя может сформироваться некорректное, негативное восприятие товара выбранного им ранее оператора.

В рассматриваемом случае, в результате распространения сотрудником ПАО «МТС» недостоверной информации по отношению к иному оператору, последнему причинен (может быть причинен) как материальный, так и репутационный вред. Следовательно, распространяемая сотрудником ПАО «МТС» недостоверная информация содержит признаки неточности, искаженности и ложности и вводит потребителей в заблуждение.

В связи с наличием в действиях ПАО «МТС» признаков нарушения пункта 1 статьи 14.1 и пунктов 1-3 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции Татарстанское УФАС России выдало публичному акционерному обществу предупреждение о необходимости прекращения распространения недостоверных сведений, порочащей честь и деловую репутацию его конкурента.

Если же в установленный срок предупреждение не будет исполнено, то в отношении ПАО «Мобильные ТелеСистемы» будет возбуждено антимонопольное дело.