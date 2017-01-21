Кукморские спортсмены примут участие в Чемпионате Европы по армрестлингу в Польше

Воспитанники Детского оздоровительно-образовательного центра под руководством Рузии Габдрахмановой побывали на Первенстве России по армрестлингу. Они вернулись с хорошими результатами. Эльмира Шафигуллина (Кукморская гимназия №1) заняла на правой руке 1 место, на левой – 2 место, в общем зачете - 1 место. Амина Тимерова (Большесардекская гимназия) на правой руке заняла 1 место, на левой - 4, в общем зачете - 2 место. Наталья Ирбулдина (Кукморская средняя школа №3) на левой руке заняла 3 место. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших успехов в Чемпионате Европы, который пройдет в Польше.
Рузия Габдрахманова