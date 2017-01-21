В Кукморском районе на трассе сгорел груженный кирпичами «КАМАЗ» (фото)

20.02.2017 14:00 | Происшествия в Кукморе

(Казань, «Татар-информ»). В Кукморском районе во время движения по автодороге загорелся грузовой «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось 18 февраля в 6 часов утра на трассе Кукмор—Балтаси. Двигаясь по автодороге, загорелся «КАМАЗ» с прицепом груженный 18 тоннами кирпича. В результате возгорания никто не пострадал.

В результате пожара сгорела кабина грузовика. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Прибывшие сотрудники ДПО Вахитово потушили горевший автомобиль.