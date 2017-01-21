Материнский капитал в 2017 году: свежие новости, до какого года будет действовать, размер на сегодня

Программа "Материнский капитал", которой предрекали скорое завершение, на самом деле продолжит свое существование. Это обусловлено тем, что она полностью справляется с возложенными на нее задачами, а именно стабильно ведет к повышению рождаемости в России. Из свежих новостей по данной программе можно выделить то обстоятельство, что после изменений от 4 ноября 2016 года сертификат о "Материнском капитале" можно получить, не выходя из дома. Таким образом, матерям больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения о гражданстве и месте своего пребывания. Все документы можно предоставить и заверить в интернете, если мама обзаведется электронной цифровой подписью. Информация о месте пребывания в Пенсионный фонд РФ будет поступать напрямую из МВД. Одной из главных особенностей выплаты в последнее время стал тот факт, что до 2020 года индексироваться она не будет. Поэтому российским семьям лучше пока не стоить питать больших надежд, в бюджете попросту нет средств на проведение данной меры. В 2017 году утвержден размер "Материнского капитала" в 453 тысячи рублей. Примечательно, что 4,2 миллиона семей, имеющих право на "Материнский капитал", потратили его на улучшение жилищных условий. Причем больше половины из них - 2,7 миллиона - погасили частично или полностью проценты по ипотеке. Это данные за 10 лет существования семейного капитала, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Еще полтора миллиона семей за этот период, воспользовавшись маткапиталом, решили жилищную проблему без кредитов. "Материнский капитал" представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства "Материнского капитала" сейчас можно на улучшение жилищных условий, оплаты ипотеки, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями. Ранее высказывались предложения о том, чтобы средства маткапитала можно было направлять на покупку автомобиля отечественного производства, но профильный комитет правительства не согласился с этой идеей. Недавно появились инициативы, связанные с тем, чтобы маткапитал направлять не на единовременное погашение ипотечного кредита, а на ежемесячные платежи в рамках него. Сейчас этот вопрос прорабатывается, а какие-либо решения будут приняты чуть позже, пишет источник.
Материнский капитал в 2017 году: свежие новости, до какого года будет действовать, размер на сегодня
20.02.2017 11:00 | новости Печать
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