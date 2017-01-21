Кукморский полицейский Айдар Файзуллин награжден Почетной грамотой МВД России

Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» майор полиции Айдар Файзуллин награжден Почетной грамотой МВД России.
Почетная грамота вручена за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты оперативно-служебной деятельности, а также высокий уровень доверия, оказанный населением в ходе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».
Напомним, что старший участковый уполномоченный полиции Айдар Файзуллин стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый» и был лидером на федеральном этапе голосования.