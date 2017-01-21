Кукморский полицейский Айдар Файзуллин награжден Почетной грамотой МВД России

В Республике

Александр Свитов: «В плей-офф каждая ошибка – цена победы»

Капитан казанского «Ак Барса» перед четвертьфиналом Восточной конференции отметил, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

14:10 20.02.2017 Капитан казанского «Ак Барса» перед четвертьфиналом Восточной конференции отметил, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Елабуга присоединилась ко всероссийскому проекту «Пять шагов благоустройства»

В городе с участием активных жителей обсудили благоустройство объектов, которые будут участвовать в программе.

14:00 20.02.2017 В городе с участием активных жителей обсудили благоустройство объектов, которые будут участвовать в программе.

Спецслужбы США подтвердили факт прослушки российского посла в Вашингтоне

Американские спецслужбы официально рассказывали о «рутинном прослушивании» Кисляка, заявил Лавров.

14:00 20.02.2017 Американские спецслужбы официально рассказывали о «рутинном прослушивании» Кисляка, заявил Лавров.

Почти 37 тысяч тонн опасных животных продуктов могли попасть на полки магазинов Казани

Лабораториями городского Госветобъединения за 2016 год было проведено 678 тысяч экспертиз.

13:47 20.02.2017 Лабораториями городского Госветобъединения за 2016 год было проведено 678 тысяч экспертиз.

804 вызова приняла скорая ветеринарная помощь Казани за 2016 год

В городском Госветобъединении на сегодня оборудовано три специализированные машины.

13:34 20.02.2017 В городском Госветобъединении на сегодня оборудовано три специализированные машины.

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали укравшего мультиварку и микроволновую печь

Мужчина беспрепятственно вынес товар по предъявленным поддельным накладным.

13:32 20.02.2017 Мужчина беспрепятственно вынес товар по предъявленным поддельным накладным.

Зинэтула Билялетдинов: «Дуэль с Захаркиным? Я об этом не думаю»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал подготовку команды к первому раунду плей-офф, а также поделился мнением о будущем сопернике.

13:21 20.02.2017 Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал подготовку команды к первому раунду плей-офф, а также поделился мнением о будущем сопернике.

Кемалеттин Кузуджу: «У татар и турок чаепитие несет в себе социальный фактор»

Профессор Университета Мармара рассказал об общих традициях чаепития двух тюркских народов.

13:18 20.02.2017 Профессор Университета Мармара рассказал об общих традициях чаепития двух тюркских народов.

Независимой оценкой качества оказания услуг охватят 70 учреждений соцобслуживания РТ

С 2013 года в субъектах РФ началась работа по проведению независимой оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

13:17 20.02.2017 С 2013 года в субъектах РФ началась работа по проведению независимой оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

В Китае ведутся работы по созданию суперкомпьютера мощностью 1 эксафлопс

Как обещают разработчики, суперкомпьютер поможет решать самые сложные научные задачи с «гораздо более большой точностью, скоростью и иным масштабом».

13:07 20.02.2017 Как обещают разработчики, суперкомпьютер поможет решать самые сложные научные задачи с «гораздо более большой точностью, скоростью и иным масштабом».

Почта России доставила посылку Фарида Мухаметшина в Парламентскую библиотеку РФ

Во время посещения Вячеславом Володиным Иннополиса Председатель Госсовета РТ отправил посылку с комплектом книг.

12:56 20.02.2017 Во время посещения Вячеславом Володиным Иннополиса Председатель Госсовета РТ отправил посылку с комплектом книг.

В Казани 91-летняя женщина сломала руку под колесами «Опеля»

Жительница города попала под колеса во дворе дома на Авангардной.

12:53 20.02.2017 Жительница города попала под колеса во дворе дома на Авангардной.

В Казани полностью ликвидировали заболеваемость бешенством

За 2016 год на территории города не было выявлено ни одного случая заболевания у животных.

12:42 20.02.2017 За 2016 год на территории города не было выявлено ни одного случая заболевания у животных.

В 2017 году начнется строительство лыжной базы на территории 3-й гимназии Казани

Успешное проведение стартов «Лыжни России» наглядно показывает развитие и расширение движения лыжников Казани, подчеркнул мэр столицы Ильсур Метшин.

12:13 20.02.2017 Успешное проведение стартов «Лыжни России» наглядно показывает развитие и расширение движения лыжников Казани, подчеркнул мэр столицы Ильсур Метшин.

Появились подробности смертельной аварии в Тюлячинском районе

Четверых пострадавших доставили в Арскую ЦРБ.

12:08 20.02.2017 Четверых пострадавших доставили в Арскую ЦРБ.

В Нурлате прошел «Марш памяти-2017»

Военно-патриотическому клубу «Легенда» удалось найти сведения о 1106 уроженцах Нурлатского района, пропавших без вести в ВОВ.

12:06 20.02.2017 Военно-патриотическому клубу «Легенда» удалось найти сведения о 1106 уроженцах Нурлатского района, пропавших без вести в ВОВ.

Победителем зимних трековых гонок на Кубок Салавата в Набережных Челнах стал Дмитрий Брагин

Данные соревнования являются благотворительными, весь оргвзнос команд идет в Набережночелнинский дом ребенка.

11:45 20.02.2017 Данные соревнования являются благотворительными, весь оргвзнос команд идет в Набережночелнинский дом ребенка.

ИТ-парк бесплатно обучит программированию людей с ограниченными возможностями

Инвалиды смогут устроиться в IT-компанию или создать свой стартап.

11:40 20.02.2017 Инвалиды смогут устроиться в IT-компанию или создать свой стартап.

В открытой тренировке «Ак Барса» участвуют 28 хоккеистов

Казанский клуб продолжает подготовку к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина.

11:34 20.02.2017 Казанский клуб продолжает подготовку к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина.

Во дворах Казани получили травмы 75 горожан

Всего с начала года было зафиксировано 2103 обращения жителей столицы РТ.

11:18 20.02.2017 Всего с начала года было зафиксировано 2103 обращения жителей столицы РТ.

Появились подробности пожара на сухогрузе в Набережных Челнах

Горевшее судно находилось в 300 м от берега.

11:14 20.02.2017 Горевшее судно находилось в 300 м от берега.

Семь татарстанцев поборются за теннисный Кубок Ельцина в Казани

Турнир проходит в академии тенниса с 18 по 21 февраля.

11:04 20.02.2017 Турнир проходит в академии тенниса с 18 по 21 февраля.

Россия и Катар упрощают визовый режим

Вслед за отменой виз для владельцев диппаспортов облегчается получение виз для туристов, следующих через Катар транзитом.

10:54 20.02.2017 Вслед за отменой виз для владельцев диппаспортов облегчается получение виз для туристов, следующих через Катар транзитом.

Экологи поймали организатора снежной свалки на берегу озера Кабан

В минувшие выходные буквально в нескольких метрах от Кабана были обнаружены тысячи тонн загрязненного снега.

10:45 20.02.2017 В минувшие выходные буквально в нескольких метрах от Кабана были обнаружены тысячи тонн загрязненного снега.

За минувшую неделю в Казани выпала половина месячной нормы снега

На сегодня норма по осадкам с начала зимы превышена на 18 процентов.

10:23 20.02.2017 На сегодня норма по осадкам с начала зимы превышена на 18 процентов.

Госдума предлагает создать черный список «самолетных дебоширов»

Гражданам, чье поведение на борту создает угрозу безопасности полета, предлагают на три года запретить летать.

10:19 20.02.2017 Гражданам, чье поведение на борту создает угрозу безопасности полета, предлагают на три года запретить летать.

В центре Казани уборщика снега ранили ножом

Злоумышленникам не понравилось, что их путь преградил грузовик.

10:17 20.02.2017 Злоумышленникам не понравилось, что их путь преградил грузовик.

В Казани отметили 45-летие народно-хореографического ансамбля «Ровесник»

Поздравить коллектив пришли группы «Акцент», «Ералаш-денс» и другие известные исполнители столицы.

10:07 20.02.2017 Поздравить коллектив пришли группы «Акцент», «Ералаш-денс» и другие известные исполнители столицы.

В Мензелинске создано представительство Ассамблеи народов Татарстана

На сегодняшний день в Мензелинском районе проживают представители 13 национальностей.

09:55 20.02.2017 На сегодняшний день в Мензелинском районе проживают представители 13 национальностей.