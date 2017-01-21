Экология школы, или Школа, в которой я бы хотел учиться

20.02.2017 09:00 | Год экологии Печать

Экология школы, или Школа, в которой я бы хотел учиться

В рамках Года экологии и общественных пространств, объявленном в Татарстане, и Года культуры в нашем районе ученики 2б класса нашей школы во главе с классным руководителем Фаридой Габдрахмановой решили развернуть в школе целый проект. «Какая связь между экологией и культурой?» – возможно, удивитесь вы. А мы вам сможем дать достойный ответ: «Улучшить экологию можно, лишь начав с себя, развив в себе не только культуру, но и осознанно жить, понимая, что все имеет последствия. Нужно воспитывать благодарное поколение по отношению к своей земле людей». Убедили? А теперь мы вам расскажем, как мы будем это делать!

На первом этапе конкурса каждый ученик нарисовал свою «Школу мечты». После чего был проведен сравнительный анализ нынешнего экологического состояния школы со школой, нарисованной в фантазиях учащихся. Второй этап – разработка моделей мусорных корзин для установления в коридорах школы. Ученики совместно с родителями представили бумажные макеты мусорных корзин. Лучшей моделью стала совместная работа Алексея Сергеева и Тимура Галяутдинова. На собрании было принято решение изготовить шесть мусорных ящиков и разместить их на двух лестничных пролетах между этажами. Третий этап – конкурс экологических слоганов. Самые лучшие слоганы будут размещены на мусорных корзинах. Среди множества предложений было выбрано шесть самых лучших слоганов - «С голубого ручейка начинается река, ну а свалка начинается с бумажки!», «Надо, надо чистить школу по утрам и вечерам! А нечистым школам стыд и срам! Стыд и срам!», «Сделай планету чище – начни с себя!», «Бесконечной жизни код -         чистота школы круглый год!», «Самое трудное в борьбе за чистоту – не мусорить самому!», «Чистое будущее – в чистом настоящем!». На сегодняшний день идет четвертый этап – изготовление мусорных ящиков. Родители учащихся активно поддерживают эту инициативу.

Надо сказать, что в этот раз младшие школьники сломали устоявшуюся традицию и обошли своих старших товарищей. Думаю, эту идею поддержат все учащиеся школы.

 

Валерия Якимова, ученица 6 класса Кукморской средней школы №3


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