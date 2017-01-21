Открыто голосование за участников фотоконкурса «Отцы и дети»!

20.02.2017 08:00 | новости

Ранее мы объявили среди своих подписчиков очередной фотоконкурс «Отцы и дети». На конкурс прислали 47 фотографий. Мы решили, что в голосовании примут участие все участники.

Порядок голосования:

Участвующие в голосовании фотографии можно посмотреть, нажав на баннер «Мой малыш в мире животных» или же пройдя по одноименной рубрике на главной странице сайта. Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо найти номер конкурсанта в разделе «Опрос» на главной странице сайта и нажать «ОК».

Проголосовать за участников можно будет до 21 февраля 22.00 часов. Победитель будет определен в тот же день по наибольшему количеству голосов.

Примечание: кто сделает себе накрутку, снимается с голосования.