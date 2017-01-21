Гороскоп на 20 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

19.02.2017 20:00 | новости

Гороскоп для Овна на 20 февраля 2017 года

День благоприятствует приобретению оригинальных вещей, модных новинок. Это может быть одежда, декоративная косметика, украшения, подчеркивающие вашу привлекательность. Также это подходящий момент для выбора подарков. Присутствие друга или партнёра будет облагораживать ваше поведение, делать его менее напористым и более дипломатичным. Общение с любимым человеком окажется более приятным в необычной обстановке.

Гороскоп для Тельца на 20 февраля 2017 года

Атмосфера этих суток благоприятна для недолгих и не совсем обычных начинаний. Желательно, чтобы они имели мирную направленность. Например, это может быть оказание бескорыстной дружеской помощи. Подходящий момент для доверительного и непринужденного общения с женщиной (подругой, помощницей, родственницей). Обещает стать результативным посещение закрытого учреждения.

Гороскоп для Близнецов на 20 февраля 2017 года

Сегодня вы нуждаетесь в мирном общении с единомышленниками, поэтому не допускайте открытых ссор с ними. Не стоит подчеркивать без необходимости существующие разногласия. Не исключено, что у вас гораздо больше общего, чем вы думали (например, вас роднят схожие эстетические или музыкальные предпочтения). Возможно получение дополнительных знаков любви и внимания от кого-то из далеких друзей.

Гороскоп для Рака на 20 февраля 2017 года

Думайте больше о других, чем о себе, и положительные результаты такого поведения не заставят себя ждать. Хорошие отношения с окружающими защитят вас от кризисных ситуаций. Финансовые дела будут протекать успешно, если вы умеете не только преследовать собственные меркантильные цели, но и ладить с людьми. В этом случае даже посещение налоговой инспекции станет подобием изысканного светского мероприятия.

Гороскоп для Льва на 20 февраля 2017 года

Сегодня любезность и приветливость должны стать для вас нормой поведения. Не делайте различия между близкими и дальними родственниками, соседями и заезжими путешественниками. Вашего внимания и любезности должно всем доставаться поровну. Контакты, завязанные в эти сутки, способны заметно упростить вам общение с важными людьми.

Гороскоп для Девы на 20 февраля 2017 года

Гармоничный и легкий психологический климат в коллективе сегодня является залогом хорошего настроения и результативного труда. Своё рабочее место сделайте по возможности уютным и современным. Возможно, вы получите знаки внимания или материальную поддержку от подчиненных. Это благоприятный момент для приема лекарств, изменения схемы лечения на более щадящую и (или) прогрессивную.

Гороскоп для Весов на 20 февраля 2017 года

Не лучший момент для того, чтобы с головой уйти в напряжённую работу. Уделите ей ровно столько времени, сколько необходимо, и ни минутой больше. Сегодня вы имеете полное право на личную жизнь, приятный отдых и свободное творческое самовыражение. Это подходящее время для общения с ребёнком, романтического любовного свидания в необычной обстановке, виртуальных игр и дружеских сетевых контактов.

Гороскоп для Скорпиона на 20 февраля 2017 года

Подходящее время для того, чтобы сделать более уютным, модным и современным интерьер своего дома. Принадлежащую вам территорию старайтесь содержать в чистоте и порядке. Это неплохой момент для мероприятий, связанных с изменением дизайна жилых помещений. Уделите особое внимание расположению и размеру оконных проемов, используйте эффект игры света от стеклянных, зеркальных и полированных поверхностей.

Гороскоп для Стрельца на 20 февраля 2017 года

День благоприятен для перемещений, романтических свиданий, развития оригинальных связей. Возможно непредвиденное приятное происшествие в пути. Это хорошее время для обсуждения последних новостей, в том числе светских сенсаций, модных новинок, событий в мире дизайна, кино, авангардного искусства, программирования. Не исключено увлечение компьютерной игрой или получение интересных сведений из электронных СМИ.

Гороскоп для Козерога на 20 февраля 2017 года

Сегодня возрастают шансы на удачное приобретение, которое может оказаться для вас и окружающих полной неожиданностью. Это прекрасное время для покупки подарков, парфюмерной продукции, оригинальных компьютерных аксессуаров, полезного софта, новых версий используемых вами электронных программ и приложений. Не исключена финансовая помощь от друга или партнёра либо нестандартный знак внимания с его стороны.

Гороскоп для Водолея на 20 февраля 2017 года

Складываются удачные обстоятельства для интересных знакомств личного плана. Не исключено, что вас на протяжении всего дня будет сопровождать романтическое настроение, толкающее на поиски новых любовных авантюр. Ваша природная оригинальность сегодня не будет шокирующей. Благодаря миролюбию и дипломатичности вы сумеете поддерживать контакты с самыми разными людьми, в том числе с жителями других регионов.

Гороскоп для Рыбы на 20 февраля 2017 года

Сегодня окружающая вас обстановка будет спокойной и комфортной, однако по какой-то странной необъяснимой причине вы можете чувствовать себя в ней не совсем уютно. Но из-за этого не стоит упускать оригинальные удачные шансы, ведь они могут больше никогда не повториться. Это неплохое время для приобретения любой нестандартной продукции, в том числе одежды, предметов роскоши, авторских дизайнерских работ.