В результате ДТП в машине зажало человека (фото)

19.02.2017 19:30 | новости

В Тюлячинском районе в результате аварии в салоне иномарки зажало человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось сегодня ночью на 66-м км трассы Казань—Шемордан. Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате столкновения автомобилей «Тойота» и «Мицубиси» в салоне машины зажало человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ПЧ №134 помогли выбраться из искореженного автомобиля зажатому пассажиру. Также пожарные отключили аккумулятор машины для предотвращения пожара, пишет Татар-информ.