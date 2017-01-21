По случаю 50-летия творческого объединения «Салават купере» в Кукморе прошел вечер (фоторепортаж)

Вчера по случаю 50-летия творческого объединения «Салават купере» в районном Доме культуры собрались любители творчества. Также состоялось открытие выставки картин художника, лауреата республиканского творческого конкурса Нурислама Галиева.
Заместитель главы района Равия Каримуллина поздравила участников творческого вечера и вручила руководителю объединения «Салават купере», ветерану-журналисту Рашиту Минегалиеву медаль «За достижения перед Кукморским муниципальным районом». Шагинур Мустафин, Нурислам Галиев, Галиахмет Гатин, Ильгиз Зарипов стали обладателями Почетной грамоты главы района.
На юбилее присутствовали писатели, земляки. Фоат Галимуллин, Шагинур Мустафин, Газинур Морат, Тагир Исмагилов, Расих Сабирзянов, Рифа Рахман, Шамсия Зигангирова, Лябиб Лерон, Рузаль Мухаметшин, Марзия Мухина, Шамсия Халимова, Назип Аминов поделились своими воспоминаниями, подарили зрителям свои плоды творчества.
Праздник сопровождался песнями в исполнении наших земляков.
Алсу ИДРИСОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ