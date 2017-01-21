Ингредиенты:
● 0,5 кг капусты
● 1 головка лука
● 1/2 ст. ложки уксуса
● 1/2 ст. ложки сахара
● 1/2 ст. ложки муки
● 1 ст. ложка томата-пюре
● 2 ст. ложки масла
Приготовление:
1. Очищенную капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, 1/2 стакана воды или мясного бульона, накрыть кастрюлю крышкой и тушить 20 минут. Затем добавить поджаренный лук, томат-пюре, уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и продолжать тушить до готовности.
2. Когда капуста будет готова, положить в кастрюлю обжаренную в масле муку, размешать и прокипятить.
Тушеная капустка, очень вкусно!
19.02.2017 19:00 | Копилка советов Печать
Ингредиенты:
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