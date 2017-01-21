Тушеная капустка, очень вкусно!

В Республике

В Казани открылись гастроли Альметьевского театра

Альметьевцы представили спектакль по пьесе «Беглецы» Наки Исанбета.

22:33 19.02.2017 Альметьевцы представили спектакль по пьесе «Беглецы» Наки Исанбета.

В Высокогорском районе во время движения загорелся «Дэу Матиз»

Женщина за рулем машины не пострадала.

22:15 19.02.2017 Женщина за рулем машины не пострадала.

92-летний Мугабе объяснил решение идти на выборы отсутствием преемника

Политик правит Зимбабве с конца 1987 года.

22:08 19.02.2017 Политик правит Зимбабве с конца 1987 года.

«Зенит» продолжил победную серию в Москве

Казанская команда в четырех партиях одолела ближайшего преследователя – «Динамо».

21:14 19.02.2017 Казанская команда в четырех партиях одолела ближайшего преследователя – «Динамо».

В Кукморском районе на трассе сгорел груженный кирпичами «КАМАЗ»

В результате происшествия никто не пострадал.

20:59 19.02.2017 В результате происшествия никто не пострадал.

В Казани пройдет конкурс «Лучший специалист по охране труда–2017»

По итогам конкурса ценными призами и дипломами будут награждены двадцать лучших специалистов по охране труда.

19:54 19.02.2017 По итогам конкурса ценными призами и дипломами будут награждены двадцать лучших специалистов по охране труда.

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

Первая ступень штатно отделилась через три минуты после старта и совершила вертикальную посадку.

18:44 19.02.2017 Первая ступень штатно отделилась через три минуты после старта и совершила вертикальную посадку.

Рустам Минниханов на выставке в Абу-Даби рассказал представителям ОАЭ о потенциале Татарстана

Президент РТ в составе российской делегации принял участие в открытии международной оборонной выставки IDEX-2017.

18:10 19.02.2017 Президент РТ в составе российской делегации принял участие в открытии международной оборонной выставки IDEX-2017.

В Казани проходит Сретенский бал православной молодежи

Поклонников старинных танцев собрала Казанская ратуша.

17:38 19.02.2017 Поклонников старинных танцев собрала Казанская ратуша.

На приеме глав делегаций на выставке в Абу-Даби приветствовали Президента Татарстана

Мухаммед бен Рашид и Мухаммед бен Заид приняли глав делегаций IDEX.

17:21 19.02.2017 Мухаммед бен Рашид и Мухаммед бен Заид приняли глав делегаций IDEX.

Театральная премия «Тантана» объявила о приеме заявок

Премия присуждается за выдающиеся творческие и общественные достижения в области театрального искусства.

17:03 19.02.2017 Премия присуждается за выдающиеся творческие и общественные достижения в области театрального искусства.

В Елабужском районе «Газель» врезалась в груженный досками «КАМАЗ» и загорелась

Два человека пострадали в результате аварии.

16:16 19.02.2017 Два человека пострадали в результате аварии.

Три человека пострадали в аварии в Высокогорском районе

Устанавливаются все детали происшествия.

15:00 19.02.2017 Устанавливаются все детали происшествия.

В Тюлячинском районе в результате ДТП в машине зажало человека

Прибывшие пожарные помогли пострадавшему выбраться из автомобиля.

14:39 19.02.2017 Прибывшие пожарные помогли пострадавшему выбраться из автомобиля.

Ждун признан самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта

Теперь порадовать близких можно фигуркой в виде маленького Ждуна, скульптурами и даже креслами в ждуно-стиле.

14:24 19.02.2017 Теперь порадовать близких можно фигуркой в виде маленького Ждуна, скульптурами и даже креслами в ждуно-стиле.

В Казани состоится презентация книги Рената Ибрагимова

В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.

13:52 19.02.2017 В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.

В Чистополе на пожаре погиб мужчина

От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.

13:34 19.02.2017 От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.

В Казани начали готовиться к фестивалю «Узгэреш жиле-2»

Репетиции проходят в Казанском государственном институте культуры.

13:07 19.02.2017 Репетиции проходят в Казанском государственном институте культуры.

О метелях, гололеде, снежных заносах предупредили синоптики Татарстана

Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).

12:51 19.02.2017 Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).

Музыкальный перфоманс состоится в «Смене»

Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.

12:09 19.02.2017 Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.

В Татарстане впервые проходит республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2017»

В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.

11:43 19.02.2017 В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.

Русский драмтеатр Уфы завершил гастроли в Казани

Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».

11:31 19.02.2017 Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».

Крэйг Вудкрофт: «Я расстроен, что мы проиграли»

«Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.

11:20 19.02.2017 «Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.

В Татарстане на трассе М7 столкнулись две фуры

Устанавливаются все детали происшествия.

11:04 19.02.2017 Устанавливаются все детали происшествия.

Рустам Минниханов опубликовал фото с Международной оборонной выставки IDEX-2017 в Абу Даби

Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.

10:37 19.02.2017 Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу Даби

Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.

09:53 19.02.2017 Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.

Дамир Мухетдинов: «Казыя Мухлиса Буби вместо хиджаба носила калфак»

Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.

09:08 19.02.2017 Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.

Генконсул Турции: «История Волжской Булгарии — это часть и нашей истории»

Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.

07:55 19.02.2017 Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.

1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»

В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.

22:10 18.02.2017 В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.