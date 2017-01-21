Фотоконкурс "Отцы и дети" - фото №46

В Республике

1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»

В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.

22:10 18.02.2017 В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.

В Тюмени пройдет конкурс «Себер йолдызы» и «Татар егете»

X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.

21:41 18.02.2017 X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.

Анимационный сборник «Союзмультфильма» презентуют в Казани

Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.

21:15 18.02.2017 Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.

Татарстанский СОБР Росгвардии отметил 24-летие со дня основания

В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.

20:29 18.02.2017 В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.

Александр Сладковский: Встать за пульт на фестивале «Мирас» Абязову сам бог велел!

В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.

20:03 18.02.2017 В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.

«Ак Барс» на выезде победил минское «Динамо»

Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.

19:50 18.02.2017 Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.

В Тетюшах стартовал студенческий фестиваль «Весенняя капель-2017»

На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.

19:41 18.02.2017 На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.

Рыцарский турнир «Жаркая зима» прошел в Казани

Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.

19:05 18.02.2017 Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.

Казанское «Динамо» победой завершило предварительный этап чемпионата России

На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.

18:15 18.02.2017 На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.

Казанская команда «Крылья Барса» примет участие в Еврокубке по баскетболу на колясках

Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.

17:37 18.02.2017 Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.

«Крылья Барса» из Казани одержали первую победу в чемпионате России по баскетболу на колясках

Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».

17:00 18.02.2017 Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».

Татарстанские школьники создают мультфильм к 100-летию ТАССР

Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.

15:20 18.02.2017 Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.

В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 22 тысяч челнинцев

Соревнования обслуживали 130 судей.

15:08 18.02.2017 Соревнования обслуживали 130 судей.

МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погоды

В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.

14:24 18.02.2017 В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.

Более 20 тысяч казанцев вышли на «Лыжню России-2017»

На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.

14:18 18.02.2017 На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.

ГМИИ РТ представляет выставку западноевропейского искусства XV – XIX веков

Выставка продлится до конца марта.

14:04 18.02.2017 Выставка продлится до конца марта.

Меркель обещала «неустанно работать» для установления хороших отношений с Россией

При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.

13:50 18.02.2017 При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.

Полиция Казани разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия

В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.

13:42 18.02.2017 В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.

Дамир Мухетдинов: «Камиль Самигуллин молодой, но хорошо образованный кандидат»

Пленум ДУМ РТ утвердил имам-хатыба мечети «Тынычлык» в качестве единственного кандидата на должность муфтия Татарстана.

13:37 18.02.2017 Пленум ДУМ РТ утвердил имам-хатыба мечети «Тынычлык» в качестве единственного кандидата на должность муфтия Татарстана.

В Татарстане продолжаются работы по строительству сельских клубов

Всего в 2017 году запланировано построить 31 клуб.

13:13 18.02.2017 Всего в 2017 году запланировано построить 31 клуб.

В Татарстане строят 19 домов для ветеранов ВОВ

По словам Ирека Файзуллина, строительство шести объектов для ветеранов завершено.

13:00 18.02.2017 По словам Ирека Файзуллина, строительство шести объектов для ветеранов завершено.

Василь Шайхразиев: «Лыжня России» стала доброй традицией в стране и республике

Заместитель Премьер-министра РТ приветствовал участников «Лыжни России» в поселке Юдино.

12:53 18.02.2017 Заместитель Премьер-министра РТ приветствовал участников «Лыжни России» в поселке Юдино.

В 2017 году по программе арендного жилья в Татарстане планируют построить 13 домов

На сегодня введены в эксплуатацию три объекта.

12:45 18.02.2017 На сегодня введены в эксплуатацию три объекта.

В Татарстане впервые проходит чемпионат России по баскетболу на колясках

В республику съехались 120 спортсменов из разных городов РФ.

12:33 18.02.2017 В республику съехались 120 спортсменов из разных городов РФ.

Два афериста под предлогом проверки подлинности купюр украли у иностранцев в Казани 1200 долларов

Полиция Казани раскрыла мошенничество, совершенное в отношении двух иностранных граждан.

12:32 18.02.2017 Полиция Казани раскрыла мошенничество, совершенное в отношении двух иностранных граждан.

В Татарстане по программе соципотеки введено 14 домов

По словам Ирека Файзуллина, в целом из 197 строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 86.

12:26 18.02.2017 По словам Ирека Файзуллина, в целом из 197 строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 86.

Рустам Минниханов прокомментировал критику федеральных СМИ по ситуации с аварийным жильем

Лидер Татарстана поручил ответственным за данное направление ведомствам уделить вопросу пристальное внимание.

12:12 18.02.2017 Лидер Татарстана поручил ответственным за данное направление ведомствам уделить вопросу пристальное внимание.

Полиция задержала в Осетии координаторов «групп смерти»

Подростковые группы в соцсетях призывают несовершеннолетних к суициду.

11:59 18.02.2017 Подростковые группы в соцсетях призывают несовершеннолетних к суициду.

Дамир Мухетдинов: «Наши татарские богословы были в космосе!»

В Казани состоялось открытие конференции, посвященной 160-летию со дня рождения великого татарского богослова Галимджана Баруди.

11:55 18.02.2017 В Казани состоялось открытие конференции, посвященной 160-летию со дня рождения великого татарского богослова Галимджана Баруди.