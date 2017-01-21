«Печатное слово имеет большую силу», - говорит ветеран-корреспондент из Кукмора

19.02.2017 17:00 | Общество

«Весна 1948 года. Те, которые подписывали на заем, дошли и до нас. Подписывали принудительно. Но мы отказались (а как платить?), и маму забрали из дома. Она не пришла даже ночевать. И как я, шестилетний мальчик, провел эту ночь один?! Мама вернулась лишь к утру. Оказывается, ее заперли и держали в темной комнате».

Это всего лишь одно из воспоминаний о непростом детстве нашего корреспондента, уроженца деревни Чишмабаш, проживающего в Кукморе Салихзяна Аглямзянова.

Когда его отец уходил на фронт, он был еще в утробе матери. К сожалению, ему так и не посчастливилось увидеть папу. Парень, завидовавший мальчишкам, у которых были отцы, не потерялся в жизни, сумел найти свою дорогу. Окончив заочное отделение Казанского государственного университета, 45 лет преподавал в школе химию и биологию. Из них 30 лет в Кукморской школе №1 исполнял обязанности заместителя директора и возложенные на него общественные работы. За добросовестный труд он получил множество государственных наград и почетных званий.

И с районкой он дружит давно.

- Когда учился в седьмом классе, отправил свою первую заметку в газету, - обновил свои воспоминания Салихзян абый, устремив свой взгляд куда-то вдаль. – Недалеко от деревни было озимое поле. Топча его, там пасся сельский скот. И моя критическая заметка была об этом. Опубликовали. Помню, в то время редактором газеты был Анвар Хузиев. После этого к нам домой пришел председатель сельсовета. «Что ты написал, мальчишка? Ведь и ваша скотина там паслась», - хотел обвинить он меня. Но после этого в поле скота не было видно. Тогда я понял, что печатное слово имеет большую силу.

То ли потому, что он сам был из числа детей военных лет, но Салихзян абыю была близка именно эта тема. Увидев его способность писать, работавший в то время в районной газете известный писатель Шагинур Мустафин поддержал его. И собственный корреспондент газеты Зуфар Гумеров часто хвалил, вдохновлял его.

70-е годы. Салихзян абый приехал в деревню в очередной отпуск.

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