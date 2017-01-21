«Печатное слово имеет большую силу», - говорит ветеран-корреспондент из Кукмора

19.02.2017 17:00 | Общество Печать

«Печатное слово имеет большую силу», - говорит ветеран-корреспондент из Кукмора

«Весна 1948 года. Те, которые подписывали на заем, дошли и до нас. Подписывали принудительно. Но мы отказались (а как платить?), и маму забрали из дома. Она не пришла даже ночевать. И как я, шестилетний мальчик,  провел эту ночь один?! Мама вернулась лишь к утру. Оказывается, ее заперли и держали в темной комнате».

Это всего лишь одно из воспоминаний о непростом детстве нашего корреспондента, уроженца деревни Чишмабаш, проживающего в Кукморе Салихзяна Аглямзянова.

Когда его отец уходил на фронт, он был еще в утробе матери. К сожалению, ему так и не посчастливилось увидеть папу. Парень, завидовавший мальчишкам, у которых были отцы, не потерялся в жизни, сумел найти свою дорогу. Окончив заочное отделение Казанского государственного университета, 45 лет преподавал в школе химию и биологию. Из них 30 лет в Кукморской школе №1 исполнял обязанности заместителя директора и возложенные на него общественные работы. За добросовестный труд он получил множество государственных наград и почетных званий.

И с районкой он дружит давно.

- Когда учился в седьмом классе, отправил свою первую заметку в газету, - обновил свои воспоминания Салихзян абый, устремив свой взгляд куда-то вдаль. – Недалеко от деревни было озимое поле. Топча его, там пасся сельский скот. И моя критическая заметка была об этом. Опубликовали. Помню, в то время редактором газеты был Анвар Хузиев. После этого к нам домой пришел председатель сельсовета. «Что ты написал, мальчишка? Ведь и ваша скотина там паслась», - хотел обвинить он меня. Но после этого в поле скота не было видно. Тогда я понял, что печатное слово имеет большую силу.

То ли потому, что он сам был из числа детей военных лет, но Салихзян абыю была близка именно эта тема. Увидев его способность писать, работавший в то время в районной газете известный писатель Шагинур Мустафин поддержал его. И собственный корреспондент газеты Зуфар Гумеров часто хвалил, вдохновлял его.

70-е годы. Салихзян абый приехал в деревню в очередной отпуск. 

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".


Гульзифар МИНИХАНОВА


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « История одной любви (светлой памяти Сании Фазлыевой)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Казани открылись гастроли Альметьевского театра
Альметьевцы представили спектакль по пьесе «Беглецы» Наки Исанбета.
22:33 19.02.2017
В Высокогорском районе во время движения загорелся «Дэу Матиз»
Женщина за рулем машины не пострадала.
22:15 19.02.2017
92-летний Мугабе объяснил решение идти на выборы отсутствием преемника
Политик правит Зимбабве с конца 1987 года.
22:08 19.02.2017
«Зенит» продолжил победную серию в Москве
Казанская команда в четырех партиях одолела ближайшего преследователя – «Динамо».
21:14 19.02.2017
В Кукморском районе на трассе сгорел груженный кирпичами «КАМАЗ»
В результате происшествия никто не пострадал.
20:59 19.02.2017
В Казани пройдет конкурс «Лучший специалист по охране труда–2017»
По итогам конкурса ценными призами и дипломами будут награждены двадцать лучших специалистов по охране труда.
19:54 19.02.2017
SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
Первая ступень штатно отделилась через три минуты после старта и совершила вертикальную посадку.
18:44 19.02.2017
Рустам Минниханов на выставке в Абу-Даби рассказал представителям ОАЭ о потенциале Татарстана
Президент РТ в составе российской делегации принял участие в открытии международной оборонной выставки IDEX-2017.
18:10 19.02.2017
В Казани проходит Сретенский бал православной молодежи
Поклонников старинных танцев собрала Казанская ратуша.
17:38 19.02.2017
На приеме глав делегаций на выставке в Абу-Даби приветствовали Президента Татарстана
Мухаммед бен Рашид и Мухаммед бен Заид приняли глав делегаций IDEX.
17:21 19.02.2017
Театральная премия «Тантана» объявила о приеме заявок
Премия присуждается за выдающиеся творческие и общественные достижения в области театрального искусства.
17:03 19.02.2017
В Елабужском районе «Газель» врезалась в груженный досками «КАМАЗ» и загорелась
Два человека пострадали в результате аварии.
16:16 19.02.2017
Три человека пострадали в аварии в Высокогорском районе
Устанавливаются все детали происшествия.
15:00 19.02.2017
В Тюлячинском районе в результате ДТП в машине зажало человека
Прибывшие пожарные помогли пострадавшему выбраться из автомобиля.
14:39 19.02.2017
Ждун признан самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта
Теперь порадовать близких можно фигуркой в виде маленького Ждуна, скульптурами и даже креслами в ждуно-стиле.
14:24 19.02.2017
В Казани состоится презентация книги Рената Ибрагимова
В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.
13:52 19.02.2017
В Чистополе на пожаре погиб мужчина
От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.
13:34 19.02.2017
В Казани начали готовиться к фестивалю «Узгэреш жиле-2»
Репетиции проходят в Казанском государственном институте культуры.
13:07 19.02.2017
О метелях, гололеде, снежных заносах предупредили синоптики Татарстана
Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).
12:51 19.02.2017
Музыкальный перфоманс состоится в «Смене»
Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.
12:09 19.02.2017
В Татарстане впервые проходит республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2017»
В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.
11:43 19.02.2017
Русский драмтеатр Уфы завершил гастроли в Казани
Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».
11:31 19.02.2017
Крэйг Вудкрофт: «Я расстроен, что мы проиграли»
«Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.
11:20 19.02.2017
В Татарстане на трассе М7 столкнулись две фуры
Устанавливаются все детали происшествия.
11:04 19.02.2017
Рустам Минниханов опубликовал фото с Международной оборонной выставки IDEX-2017 в Абу Даби
Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.
10:37 19.02.2017
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу Даби
Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.
09:53 19.02.2017
Дамир Мухетдинов: «Казыя Мухлиса Буби вместо хиджаба носила калфак»
Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.
09:08 19.02.2017
Генконсул Турции: «История Волжской Булгарии — это часть и нашей истории»
Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.
07:55 19.02.2017
1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»
В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
22:10 18.02.2017
В Тюмени пройдет конкурс «Себер йолдызы» и «Татар егете»
X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.
21:41 18.02.2017
Показать еще