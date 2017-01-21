Мечта нашей землячки Фанузы Кадировой - играть в Канаде

19.02.2017 16:00 | новости

Завоевание нашей Фанузой золотой медали в хоккее с шайбой на Всемирной зимней Универсиаде в городе Алма-Ата для нас была радостной вестью и поводом для гордости. Мы поздравили ее и по Интернету, и по телефону. Позвонив в далекий город Ухта, провели беседу с нашей скромной, немногословной землячкой.

- Фануза, какая награда в твоей копилке является самой дорогой для тебя? Когда стало известно о том, что ты будешь играть в составе сборной команды России? Какие чувства ты испытала в тот момент?

- Хоть и на Универсиаде мы были удостоены золотой медали, но самыми большими наградами для меня стали бронзовые медали, завоеванные во Всемирных чемпионатах по хоккею в Канаде в 2015 году среди молодежи (если помните, после этих игр перчатку Фанузы оставили в музее Дан в Торонто. – прим.авт.) и 2016 году в составе женской сборной команды в США. Универсиада является не таким уж и серьезным турниром по сравнению с вышеперечисленными. К Универсиаде нас заранее начали готовить полным составом. Поэтому мы знали, что точно будем принимать там участие. А что касается сборной команды России, каждый день, каждую игру, на тренировках нужно доказывать свое превосходство и то, что ты достойна играть в сборной. Потому что, если сегодня ты еще играешь в составе сборной команды, нет гарантии в том, что завтра тебя оттуда не исключат. В общем, нужно постоянно работать над собой.

- Проводите ли вы всей командой какой-нибудь ритуал перед выходом на лед? Что вы делаете в раздевалке во время перерывов?

- Нет, у нас особых ритуалов нет. К примеру, когда играем в составе сборной страны, перед игрой и в конце перерывов в раздевалке мы, обнявшись, встаем в круг и кричим: «Россия!». В этот момент все – родители, близкие, родная деревня – переходит на второй план. Все мысли только о хоккее: лишь бы нам не забили гол, лишь бы победить. А во время перерывов тренер каждой из нас дает указания, бывает, ругает, и игроки могут высказать свои мнения.

- Что самое трудное в хоккее?

- Честно говоря, для меня нет ничего сложного. Я сама выбрала этот вид спорта, поэтому хоть и устаю, но получаю от него удовольствие. Самое тяжелое, наверное, это проигрывать.

- В Канаде, когда счет был 4:1 в вашу пользу, выйдя с вратарем один на один, ты не смогла забить гол. Почему?

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