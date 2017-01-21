На сколько вырастут пенсии в 2017 году?

19.02.2017 15:00 | новости

В ближайшие три года пенсии в России вырастут до 15 тыс. рублей, сообщает источник.

Об этом заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. По его словам, рост пенсий в период с 2017 по 2019 годы составит около 1 тыс. рублей.

«Исходя из бюджета на 2017-2019 год, предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на 1000 рублей, то есть уже к 15 тыс. рублей», — рассказал Дроздов.

Дроздов рассказал, что у некоторых категорий граждан пенсия за три года вырастет до 40 тыс рублей. Такую пенсию, по его словам, будут получать, например, ветераны и участники войн.

«По предварительным оценкам, пенсии за три года увеличатся в среднем больше чем на тысячу рублей, а у ветеранов Великой Отечественной войны — на 1,5-2 тысячи рублей», — сообщил глава ПФР.

Глава ПФР подчеркнул, что бюджет фонда утвержден на ближайшие три года, и он полностью сбалансирован. Он заверил, что никакого дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 года не будет. Это позволит ПФР выполнит все задачи «своевременно и без сбоев».

Он также отметил, что Пенсионный фонд уже завершил выдачу пенсионерам единовременной выплаты в 5 тыс рублей. Ее получили 43,5 млн российских пенсионеров.