У кукморян одно имя на двоих

19.02.2017 14:00 | новости

Наверное, каждый вспоминает свою первую встречу со второй половинкой с особым трепетом. А ведь знакомство может быть связано с интересными сюрпризами. Например, могут совпасть имена возлюбленных. Разве это не удивительно?!

Как вы нашли друг друга? Задала я такой вопрос проживающим в деревне Жилой Рудник Эльмире и Ильмиру Хабибрахмановым. Хоть и начинаются их имена на разные буквы, но звучат-то одинаково. На мой вопрос Ильмир лишь загадочно улыбнулся, мужчины ведь немногословны. А вот с Эльмирой, наоборот, поговорили с удовольствием.

- Моя сестра у подружки на свадьбе была свидетелем. Затем мы дома посмотрели видеосъемку с праздника, - начала она свой рассказ издалека. – Тогда увидев на видеозаписи Ильмира, бабушка сказала: «Какой красивый парень, вот бы и тебе посчастливилось встретить такого». Я тогда особого значения ее словам не придала. На следующий день молодожены пригласили сестру на пикник. Уговорили пойти и меня. Вот правильно говорят, от судьбы не убежишь, ведь идти туда мне не очень-то хотелось. Потому что не любила шумных компаний и дискотеки. На природе среди молодых людей был и Ильмир. Он оказался соседом жениха. Мне он очень понравился. Ведь в отличие от видеосъемки, увидеть человека «вживую» совсем другое. Обратил на меня внимание и Ильмир, позвал на танец. Совпадению наших имен удивились многие.

Повстречавшись три года, молодые создали семью. За это время Эльмира закончила педагогический колледж в Набережных Челнах и поступила на заочное отделение института, который окончила после замужества. Молодые супруги воспитывают двоих детей. Старшей дочери Лейсан пять лет, младшему Мусе один год и три месяца.

- Мы оба родились под созвездием Стрельца. Оба эмоциональные, - говорит Эльмира. – Но в семейной жизни нужно уступать друг другу, идти на компромиссы. Хорошо, что Ильмир никогда не держит обиду. Мы любим чистоту и порядок. Это наши общие качества.

А мне хочется добавить, что оба они приветливые, общительные, всегда готовые прийти на помощь.

Для молодой семейной пары, проживающей в Большом Кукморе, Динары и Динара Рахимуллиных первая встреча не была случайной. Оказывается, парень давно приметил милую девушку и даже знал, как ее зовут.

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