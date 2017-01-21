Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения за 2017 год до 25 марта. Оплату можно произвести в бухгалтерии поселкового Совета или Едином расчетном центре.
Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения до 25 марта!
19.02.2017 13:00 | новости Печать
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В Республике
В Казани состоится презентация книги Рената Ибрагимова
В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.
13:52 19.02.2017
В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.
13:52 19.02.2017
В Чистополе на пожаре погиб мужчина
От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.
13:34 19.02.2017
От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.
13:34 19.02.2017
О метелях, гололеде, снежных заносах предупредили синоптики Татарстана
Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).
12:51 19.02.2017
Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).
12:51 19.02.2017
Музыкальный перфоманс состоится в «Смене»
Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.
12:09 19.02.2017
Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.
12:09 19.02.2017
В Татарстане впервые проходит республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2017»
В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.
11:43 19.02.2017
В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.
11:43 19.02.2017
Русский драмтеатр Уфы завершил гастроли в Казани
Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».
11:31 19.02.2017
Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».
11:31 19.02.2017
Крэйг Вудкрофт: «Я расстроен, что мы проиграли»
«Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.
11:20 19.02.2017
«Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.
11:20 19.02.2017
В Татарстане на трассе М7 столкнулись две фуры
Устанавливаются все детали происшествия.
11:04 19.02.2017
Устанавливаются все детали происшествия.
11:04 19.02.2017
Рустам Минниханов опубликовал фото с Международной оборонной выставки IDEX-2017 в Абу Даби
Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.
10:37 19.02.2017
Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.
10:37 19.02.2017
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу Даби
Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.
09:53 19.02.2017
Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.
09:53 19.02.2017
Дамир Мухетдинов: «Казыя Мухлиса Буби вместо хиджаба носила калфак»
Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.
09:08 19.02.2017
Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.
09:08 19.02.2017
Генконсул Турции: «История Волжской Булгарии — это часть и нашей истории»
Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.
07:55 19.02.2017
Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.
07:55 19.02.2017
1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»
В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
22:10 18.02.2017
В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
22:10 18.02.2017
В Тюмени пройдет конкурс «Себер йолдызы» и «Татар егете»
X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.
21:41 18.02.2017
X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.
21:41 18.02.2017
Анимационный сборник «Союзмультфильма» презентуют в Казани
Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.
21:15 18.02.2017
Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.
21:15 18.02.2017
Татарстанский СОБР Росгвардии отметил 24-летие со дня основания
В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.
20:29 18.02.2017
В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.
20:29 18.02.2017
Александр Сладковский: Встать за пульт на фестивале «Мирас» Абязову сам бог велел!
В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.
20:03 18.02.2017
В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.
20:03 18.02.2017
«Ак Барс» на выезде победил минское «Динамо»
Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.
19:50 18.02.2017
Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.
19:50 18.02.2017
В Тетюшах стартовал студенческий фестиваль «Весенняя капель-2017»
На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.
19:41 18.02.2017
На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.
19:41 18.02.2017
Рыцарский турнир «Жаркая зима» прошел в Казани
Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.
19:05 18.02.2017
Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.
19:05 18.02.2017
Казанское «Динамо» победой завершило предварительный этап чемпионата России
На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.
18:15 18.02.2017
На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.
18:15 18.02.2017
Казанская команда «Крылья Барса» примет участие в Еврокубке по баскетболу на колясках
Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.
17:37 18.02.2017
Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.
17:37 18.02.2017
«Крылья Барса» из Казани одержали первую победу в чемпионате России по баскетболу на колясках
Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».
17:00 18.02.2017
Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».
17:00 18.02.2017
Татарстанские школьники создают мультфильм к 100-летию ТАССР
Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.
15:20 18.02.2017
Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.
15:20 18.02.2017
В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 22 тысяч челнинцев
Соревнования обслуживали 130 судей.
15:08 18.02.2017
Соревнования обслуживали 130 судей.
15:08 18.02.2017
МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погоды
В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.
14:24 18.02.2017
В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.
14:24 18.02.2017
Более 20 тысяч казанцев вышли на «Лыжню России-2017»
На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.
14:18 18.02.2017
На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.
14:18 18.02.2017
ГМИИ РТ представляет выставку западноевропейского искусства XV – XIX веков
Выставка продлится до конца марта.
14:04 18.02.2017
Выставка продлится до конца марта.
14:04 18.02.2017
Меркель обещала «неустанно работать» для установления хороших отношений с Россией
При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.
13:50 18.02.2017
При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.
13:50 18.02.2017
Полиция Казани разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия
В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.
13:42 18.02.2017
В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.
13:42 18.02.2017