1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»

В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
1 марта во всех татарстанских школах и гимназиях пройдет «Урок природы», который будет посвящен проведению в Татарстане Года экологии и общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В ходе урока школьникам в форме викторин и игр расскажут о важности бережного отношения к экологии.
В гимназии № 3 Казани интерактивную экологическую игру для школьников подготовил участник республиканского проекта «Кадровый резерв» Иван Герасимов, пишет "Татар-информ".