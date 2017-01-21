1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»

В Республике

В Казани состоится презентация книги Рената Ибрагимова

В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.

13:52 19.02.2017 В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана.

В Чистополе на пожаре погиб мужчина

От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.

13:34 19.02.2017 От огня пострадали кухня, комната, частично зал и кровля дома.

О метелях, гололеде, снежных заносах предупредили синоптики Татарстана

Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).

12:51 19.02.2017 Ожидается метель с видимостью 500-1000 метров (в Казани ночью и утром).

Музыкальный перфоманс состоится в «Смене»

Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.

12:09 19.02.2017 Ансамбль современной музыки «Самрау» из Уфы исполнит одно из самых загадочных произведений ХХ века.

В Татарстане впервые проходит республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2017»

В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.

11:43 19.02.2017 В конкурсе, аналогов которому нет в стране, участвуют организации, выполняющие работы на высоте.

Русский драмтеатр Уфы завершил гастроли в Казани

Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».

11:31 19.02.2017 Финальным аккордом гастрольного репертуара стала комедия Островского «Бешеные деньги».

Крэйг Вудкрофт: «Я расстроен, что мы проиграли»

«Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.

11:20 19.02.2017 «Мы были не совсем готовы сражаться, не преуспели в давлении в атакующей зоне, не так хорошо играли в атаке», – сказал Вудкрофт.

В Татарстане на трассе М7 столкнулись две фуры

Устанавливаются все детали происшествия.

11:04 19.02.2017 Устанавливаются все детали происшествия.

Рустам Минниханов опубликовал фото с Международной оборонной выставки IDEX-2017 в Абу Даби

Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.

10:37 19.02.2017 Выставка проходит 19-20 февраля в Абу-Даби.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу Даби

Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.

09:53 19.02.2017 Цель поездки – участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2017.

Дамир Мухетдинов: «Казыя Мухлиса Буби вместо хиджаба носила калфак»

Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.

09:08 19.02.2017 Заместитель председателя ДУМ России считает, что хиджаб не связан с религией.

Генконсул Турции: «История Волжской Булгарии — это часть и нашей истории»

Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.

07:55 19.02.2017 Интерес к Татарстану в Турции с каждым годом растет, отмечает Турхан Дильмач.

1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»

В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.

22:10 18.02.2017 В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.

В Тюмени пройдет конкурс «Себер йолдызы» и «Татар егете»

X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.

21:41 18.02.2017 X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.

Анимационный сборник «Союзмультфильма» презентуют в Казани

Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.

21:15 18.02.2017 Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.

Татарстанский СОБР Росгвардии отметил 24-летие со дня основания

В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.

20:29 18.02.2017 В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.

Александр Сладковский: Встать за пульт на фестивале «Мирас» Абязову сам бог велел!

В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.

20:03 18.02.2017 В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.

«Ак Барс» на выезде победил минское «Динамо»

Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.

19:50 18.02.2017 Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.

В Тетюшах стартовал студенческий фестиваль «Весенняя капель-2017»

На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.

19:41 18.02.2017 На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.

Рыцарский турнир «Жаркая зима» прошел в Казани

Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.

19:05 18.02.2017 Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.

Казанское «Динамо» победой завершило предварительный этап чемпионата России

На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.

18:15 18.02.2017 На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.

Казанская команда «Крылья Барса» примет участие в Еврокубке по баскетболу на колясках

Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.

17:37 18.02.2017 Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.

«Крылья Барса» из Казани одержали первую победу в чемпионате России по баскетболу на колясках

Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».

17:00 18.02.2017 Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».

Татарстанские школьники создают мультфильм к 100-летию ТАССР

Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.

15:20 18.02.2017 Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.

В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 22 тысяч челнинцев

Соревнования обслуживали 130 судей.

15:08 18.02.2017 Соревнования обслуживали 130 судей.

МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погоды

В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.

14:24 18.02.2017 В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.

Более 20 тысяч казанцев вышли на «Лыжню России-2017»

На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.

14:18 18.02.2017 На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.

ГМИИ РТ представляет выставку западноевропейского искусства XV – XIX веков

Выставка продлится до конца марта.

14:04 18.02.2017 Выставка продлится до конца марта.

Меркель обещала «неустанно работать» для установления хороших отношений с Россией

При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.

13:50 18.02.2017 При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.