Хореографическому коллективу «Freedom» при Кукморской средней школе №3 - 5 лет (фото)

19.02.2017 11:00 | новости

Хореографический коллектив «Freedom» в этом году празднует свой первый юбилей – пять лет. В составе коллектива - шесть десятиклассниц. Они сами себе руководители, постановщики и хореографы. Не имея профессионального наставника, девочки справляются со своей задачей на «отлично».

Идея создать такой коллектив у девочек родилась еще в начальных классах. На протяжении всего этого времени кто-то приходил, кто-то уходил, и остались лишь те, кому это нравится. Основательно заниматься танцами они начали в 6 классе. На вопрос «Не отстаивают ли они свою точку зрения на правах профессионалов?» - девочки дружно отвечают: «НЕЕЕТ! У нас, конечно, бывают различия во мнениях, мы спорим! Но ведь в споре рождается истина! Спор – это двигатель прогресса, развития!» А решить проблему помогает компромисс, а если не удается к нему прийти, девочки ищут новые пути реализации своих проектов.

Сегодня в творческой копилке коллектива огромное количество номеров – это и подтанцовки к песням, и отдельные номера с замысловатыми сюжетами, и современные танцы, и даже народные. Девочек всегда волнует вопрос – поймет ли зритель, что они хотят ему сказать в том или ином номере? Смогут ли донести до каждого свою идею?

Среди самых любимых номеров девочки выделяют хип-хоп и индийский танец. Поскольку над этими танцами они работали очень долго, в них вложено много труда. «На будущее мы планируем сделать что-то массовое, ведь осталось совсем немного учиться в школе – всего полтора года. Хотим это время сделать максимально запоминающимся, провести время более сплоченно!» - поделились своими впечатлениями девочки.

Наиля ШАФИГУЛЛИНА, педагог-библиотекарь Кукморской средней школы №3