Сазтамакское озеро готовится к юбилею (фото)

19.02.2017 10:00 | Тема дня

Плотина, которая в простонародье называется «сазтамакское озеро», в летние месяцы является излюбленным местом для многих. А как же иначе: недалеко пролегает главная дорога, удобное место для парковки, искупавшись можно с удовольствием понежиться на солнце, развести костер, на углях испечь картошку, пожарить шашлыки, вскипятить самовар, порыбачить. Одним словом, это отличное место для отдыха с семьей, друзьями и родными. Но в последнее время вода на озере сильно загрязнилась, многие места заросли камышом, ивняком. А ведь и возраст водоема весьма «солидный», скоро ему будет 44 года! На плотине, которая со дня основания не видела ремонта, на сегодняшний день идут широкомасштабные капитальные работы по благоустройству. За это дело взялись работники общества «Кукморский мелиоводстрой».

- Благодаря содействию главы района Сергея Димитриева, помощи и поддержке Министерства экологии и природных ресурсов республики работы идут успешно. К благоустройству сазтамакской плотины приступили в июле минувшего года, работу не прерывали даже на день. Не взирая на зимний холод, метели и бураны работаем с семи утра и до семи вечера, - говорит руководитель организации Тимерхан Ахметзянов. – Летом полностью слили воду с плотины, спилили деревья и кустарники, выкорчевали их, очистили от камышей. Параллельно большому мосту деревни Сазтамак построили специальный мост для тракторов ДТ. Для этого были использованы большие трубы диаметром 1400 миллиметров. Также был благоустроен водоотвод плотины, установлены новые задвижка и трубы, отремонтирован шандор, предусмотренный для сбора воды весной и для ее спуска осенью, установлен противопожарный гидрант.

Плотина окончательно обмелела, работники организации уже целый месяц ведут работы по очистке дна. Для этого задействованы бульдозер Т-130, один экскаватор, три КамАЗа. С горюче-смазочными материалами помогают хозяйство «Урал», Кукморская организация «Татнефтепродукт», индивидуальный предприниматель Насима Хафизуллина.

- По проектной документации ширина плотины должна быть 150 метров, длина – 314, а глубина 4 метра, - продолжил мелиоратор. – Для того, чтобы полностью очистить дно водоема от ила, камней и прочего мусора, понадобится еще немало времени. Как только на улице потеплеет, по плану приступим к благоустройству набережной. Для этого нужно поменять плиты, пришедшие в негодное состояние, застелить глиной и тем самым укрепить берега, затем во избежание эрозии защебнить набережную, и в завершении планируем разукрасить ее декоративными камнями по примеру набережной реки Нурминка. Работу планируем завершить к июлю-августу и сдать плотину в эксплуатацию.

- Плотина, служившая не только на благо сельчан, но и кукморян, долгие годы, действительно, нуждалась в благоустройстве, - говорит глава Байлянгарского сельского поселения Ильфат Минегалиев. – Но от жителей потребуется бережное отношение. Иногда, культура некоторых отдыхающих оставляет желать лучшего. Не убирают, оставляют после себя кучи мусора. По осени и весне приходится вывозить мусор трактором. Хочется верить, что на обновленной плотине, которая вскоре отметит вторую молодость, будут царить чистота и порядок. И она станет визитной карточкой Кукмора.

Общество «Кукмор мелиоводстрой» проведет и капитальный ремонт плотины в Каенсаре. Также своего благоустройства ждет озеро в Лубянах. Планируют укрепить ее берега, отремонтировать сооружения для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка, выкопать и углубить русло реки.

Алсу ИДРИСОВА. Фото Тимерхана АХМЕТЗЯНОВА