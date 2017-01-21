Какую рассаду сажают в феврале

19.02.2017 09:00 | Копилка советов

Что же посадить — посеять в феврале, чтобы рассада была вовремя готова к высадке в теплицы и открытый грунт.

Перец болгарский – так как в парники-теплицы рассада высаживается в возрасте 70-80 дней, плюс еще 7 дней на всходы, можно посадить 12-20 февраля.

Баклажаны – в теплицы-парники рассада баклажанов высаживается в 60-70 дней, плюс 10 дней на всходы, то есть можно посеять числа 18-25.

Лук-репка из семян – в грунт высаживается в возрасте 60 дней, плюс 5 дней на всходы, то есть можно сеять на рассаду 24-28 февраля.

Лук-порей – в грунт высаживают обычно в первых числах мая, в возрасте 60-70 дней, плюс 10 дней на всходы, то есть сеять можно в конце февраля — начале марта.

Сельдерей – высаживается в грунт в 20-х числах мая, после возвратных заморозков в возрасте 70-80 дней, плюс 8-9 дней на всходы. То есть сеять семена на рассаду нужно в середине февраля.

Одна из важных февральских садовых работ — проверка состояния луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубней георгинов. Если на луковицах гладиолусов и клубнях георгинов появились пятна или язвочки, острым ножом их нужно вырезать, срезы замазать зеленкой, припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.