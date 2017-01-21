В Кукморской полиции прошел "День открытых дверей" (фото)

19.02.2017 08:00 | новости

В рамках Всероссийской патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники полиции ОМВД России по Кукморскому району провели «День открытых дверей» для учащихся 9 класса Кукморской средней школы №4.

Гостей встретил старший специалист по работе с личным составом ОМВД России по Кукморскому району майор внутренней службы Валерий Федоров, который провел увлекательную экскурсию по отделу полиции, рассказал ребятам о значимости работы каждого из подразделений полиции.

Особый интерес у школьников вызвало посещение комнаты истории отдела. Затем ученикам показали пистолет Макарова, автомат Калашникова, пистолет-пулемет Кедр и другие оружия, состоящие на вооружении сотрудников полиции.

В завершении встречи ребята поблагодарили полицейских за интересное мероприятие и сфотографировались на память.