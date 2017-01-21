В Татарстан придет аномально теплая погода

Синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий и аномальном потеплении 18 – 22 февраля. По данным Гидрометцентра РТ, в эти дни погода на территории республики будет формироваться под влиянием серии атлантических циклонов.

Временами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости, гололед и сильный ветер порывами до 15 – 18 м/с.

Температура воздуха 18 февраля составит ночью 10 – 15 градусов мороза (в восточных районах РТ и при прояснениях – до -21), днем от -1 до -6 градусов ниже нуля (на востоке до -10 градусов). В следующие дни ночью ожидается от -1 до -7 градусов мороза, днем – от -4 до +2 градусов.

На дорогах прогнозируются снежные заносы и «каша», а при понижениях температуры возможно образование сильной гололедицы.

По предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, аномально теплая погода сохранится в течение следующей недели.

источник: http://www.tatar-inform.ru/

фото:http://vestiprim.ru/