Гороскоп на 19 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

18.02.2017 23:00 | новости

Гороскоп для Овна на 19 февраля 2017 года

В начале дня не исключены приступы дурного настроения, возможны прохладные отношения с членами семьи. Вечером появится возможность развеяться, забыть о недавних огорчениях. Это наиболее подходящий момент для дружеского общения. На вечеринку или в гости не стоит идти с пустыми руками. Если ваше финансовое положение временно ухудшилось, проявите щедрость иного плана: например, бескорыстно помогите хозяевам.

Гороскоп для Тельца на 19 февраля 2017 года

Утром вы можете обнаружить, что недавние планы обернулись проблемами или их реализация невозможна из-за каких-либо ограничений. Возможны неприятности с самочувствием или домашние осложнения. Во второй половине суток ваше мышление станет более позитивным, вы будете не прочь внести в своё привычное существование несколько свежих нот. Новые замыслы могут быть очень оптимистичными, но не во всем выполнимыми.

Гороскоп для Близнецов на 19 февраля 2017 года

Наиболее оптимистичной и психологически комфортной обещает стать вторая половина дня. Утром постарайтесь не строить планов, они будут носить отпечаток вашего плохого настроения или отличаться явным отсутствием творческой фантазии. Вечером возможен повышенный интерес ко всему иностранному, к новостям с отдаленных территорий. Не исключено, что вы проведете остаток дня в приятном обществе единомышленников.

Гороскоп для Рака на 19 февраля 2017 года

В первой половине дня берегите здоровье и не соглашайтесь на неподходящие предложения. С неприятными людьми и с теми, с кем вы нечаянно поссорились, старайтесь держать дистанцию. Коренное изменение обстановки станет возможным лишь во второй половине суток. В это время вы будете с удовольствием общаться с единомышленниками, но некоторые ваши надежды, связанные с ними, могут оказаться завышенными.

Гороскоп для Льва на 19 февраля 2017 года

В этот период звезды советуют вам осторожнее присматриваться к меняющейся обстановке и не спешить с выбором стратегии на будущее. Ваша уверенность в старых единомышленниках может пошатнуться. Утром стоит заняться обязательными процедурами (например, уходом за кожей лица). Во второй половине суток на первый план могут выйти взаимоотношения с друзьями и постоянным партнёром.

Гороскоп для Девы на 19 февраля 2017 года

Не стоит увлекаться творческими поисками. Вдохновение может неожиданно покинуть вас. Или же вы потеряете связь с давними поклонниками вашего таланта. Вечером проявите побольше дружелюбия и услужливости, но не будьте слишком корыстны и старайтесь избегать услуг, оказываемых за деньги. В важных для вас контактах не забывайте о честности и выясняйте все досконально.

Гороскоп для Весов на 19 февраля 2017 года

Все необходимые дела перенесите на утро. При этом не переутомляйтесь и не поддавайтесь приступам плохого настроения, избегайте переохлаждения и травмоопасных ситуаций. Вечер позволит вам сбросить с себя груз проблем и насладиться радостью свободного общения. Для удовлетворения растущих потребностей или вкусов друзей могут понадобиться дополнительные средства, и тут вам не обойтись без чужой помощи.

Гороскоп для Скорпиона на 19 февраля 2017 года

В начале дня имеет смысл ограничиться несложными делами и узким кругом общения. Не рекомендуется строить планы на вечер, так как в течение дня обстановка, скорее всего, изменится. Сдержанность и приверженность условностям будут востребованы утром, но в конце дня станут совершенно излишни. Назначенное на вечерний час семейное торжество пройдёт великолепно, особенно если вы пригласите на него старых друзей.

Гороскоп для Стрельца на 19 февраля 2017 года

Сегодня вам будет трудно следовать принципу золотой середины во многих сферах жизни. В материальном плане вы можете начать с суровой экономии и закончить неожиданными расходами (например, оплатить стоимость похода в ресторан для всей компании). В отношениях с окружающими сдержанность и потребность побыть в одиночестве могут внезапно смениться весельем, порой небезопасным для вашего здоровья.

Гороскоп для Козерога на 19 февраля 2017 года

В начале дня вам явно будет недоставать уверенности в собственных силах. Новых дел в это время лучше не начинать. Во второй половине суток ход ваших мыслей неожиданно изменится. Возможно, ваше настроение улучшится благодаря позитивным переменам в финансовой сфере. Однако в это время звезды советуют вам проявить дополнительную осторожность в использовании любых электронных платежных систем и терминалов.

Гороскоп для Водолея на 19 февраля 2017 года

Все, что казалось вам в начале дня свидетельством вашего поражения, во второй половине суток неожиданно начнет внушать оптимизм и сильное желание развивать однажды начатые проекты. Вы можете проявить излишнюю расточительность, избыточную щедрость по отношению к друзьям и домочадцам. Не исключен также рост ваших собственных запросов, возможен повышенный аппетит и стремление к личной популярности.

Гороскоп для Рыбы на 19 февраля 2017 года

Искать новых друзей в начале этого дня - неблагодарная затея, из нее вряд ли выйдет что-то хорошее. Вы можете не встретить отклика или натолкнуться на нечестность. Для любого типа неформального общения, включая сетевое, выбирайте вечер. В это время вам будет несложно найти друзей, веселых спутников в дорогу или просто нетривиально мыслящих людей, разделяющих ваши нестандартные интересы.