Директор школы за своим коллективом наблюдал по видео

18.02.2017 22:00 | новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федрации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего директора одной из общеобразовательных школ Мензелинского района.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, злоумышленник, являясь директором школы в нарушение требований действующего законодательства и должностной инструкции 11 января 2016 года устанавливал в женских туалетах для педагогического и технического персонала, а также учениц видеорегистратор и производил видеосъемку посетительниц, которую затем незаконно просматривал.

Противоправная деятельность директора была пресечена в сентябре 2016 года, когда одна из сотрудниц обнаружила видеорегистратор, установленный под раковиной.

Причастность к совершению преступления мужчина признал, пояснив, что установил камеру, чтобы узнать, кто засоряет унитазы.

Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет источник.