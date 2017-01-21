Новости Кукморской средней школы №3

· Учитель татарского языка и литературы Лилия Гатауллина заняла III место в муниципальном туре Всероссийского конкурса «Учитель года РТ – 2017».
· Классный руководитель 5б класса Альбина Хамитова заняла III место в муниципальном туре Республиканского конкурса «Классный руководитель года Республики Татарстан-2017».
· Учитель татарского языка и литературы Миляуша Яппарова заняла I место в муниципальном туре конкурса «Иң яхшы татар теле укытучысы».
· Ученик 11 класса Анвар Ганиев стал призером Республиканского этапа олимпиады по астрономии (руководитель – Ильшат Ярмухаметов ).
· Ученики 10 класса Ислам Шафигуллин и Алмаз Аглямзянов стали призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia -2017 (руководитель Вадим Шахтин).