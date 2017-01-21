В Центре «Тылсым» состоялась встреча с Радиф хазрат Тимергалиевым. На встрече Радиф Рафагатович рассказал об истории Ислама. Обслуживаемые реабилитанты задавали интересующие вопросы.
В Центре «Тылсым» состоялась встреча с Радиф хазрат Тимергалиевым
18.02.2017 20:30 | новости Печать
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В Республике
1 марта во всех школах Татарстана пройдет «Урок природы»
В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
22:10 18.02.2017
В ходе урока для школьников проведут экологическую викторину и интерактивную игру.
22:10 18.02.2017
В Тюмени пройдет конкурс «Себер йолдызы» и «Татар егете»
X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.
21:41 18.02.2017
X открытый региональный конкурс соберет татарскую молодежь со всей России.
21:41 18.02.2017
Анимационный сборник «Союзмультфильма» презентуют в Казани
Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.
21:15 18.02.2017
Татарстан попал в число восьми регионов, в которых легендарная компания покажет 13 новых короткометражек.
21:15 18.02.2017
Татарстанский СОБР Росгвардии отметил 24-летие со дня основания
В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.
20:29 18.02.2017
В честь годовщины и Дня защитника Отечества в управлении ведомства прошло праздничное мероприятие.
20:29 18.02.2017
Александр Сладковский: Встать за пульт на фестивале «Мирас» Абязову сам бог велел!
В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.
20:03 18.02.2017
В казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концертный вечер фестиваля татарской академической музыки.
20:03 18.02.2017
«Ак Барс» на выезде победил минское «Динамо»
Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.
19:50 18.02.2017
Казанцы выиграли со счетом 4:3, забросив решающую шайбу за 140 секунд до конца встречи.
19:50 18.02.2017
В Тетюшах стартовал студенческий фестиваль «Весенняя капель-2017»
На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.
19:41 18.02.2017
На первом зональном этапе фестиваля свои номера представили студенты из Апастовского, Буинского, Дрожжановского. Зеленодольского и Тетюшского районов.
19:41 18.02.2017
Рыцарский турнир «Жаркая зима» прошел в Казани
Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.
19:05 18.02.2017
Историческая реконструкция собрала более 200 участников из разных регионов России.
19:05 18.02.2017
Казанское «Динамо» победой завершило предварительный этап чемпионата России
На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.
18:15 18.02.2017
На домашней арене «динамовки» в трех партиях переиграли «Протон» из Саратовской области.
18:15 18.02.2017
Казанская команда «Крылья Барса» примет участие в Еврокубке по баскетболу на колясках
Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.
17:37 18.02.2017
Соревнования начнутся в начале марта 2017 года в английском городе Шеффилд.
17:37 18.02.2017
«Крылья Барса» из Казани одержали первую победу в чемпионате России по баскетболу на колясках
Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».
17:00 18.02.2017
Казанцы со счетом 90:26 обыграли ижевский «Локомотив».
17:00 18.02.2017
Татарстанские школьники создают мультфильм к 100-летию ТАССР
Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.
15:20 18.02.2017
Всего в проекте примут участие более 26,5 тыс. школьников республики.
15:20 18.02.2017
В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 22 тысяч челнинцев
Соревнования обслуживали 130 судей.
15:08 18.02.2017
Соревнования обслуживали 130 судей.
15:08 18.02.2017
МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погоды
В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.
14:24 18.02.2017
В течение недели сохраниться аномально теплая погода с осадками смешанного типа.
14:24 18.02.2017
Более 20 тысяч казанцев вышли на «Лыжню России-2017»
На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.
14:18 18.02.2017
На стадион «Локомотив» в поселок Юдино приехали прокатиться на лыжах около 3 тысяч горожан.
14:18 18.02.2017
ГМИИ РТ представляет выставку западноевропейского искусства XV – XIX веков
Выставка продлится до конца марта.
14:04 18.02.2017
Выставка продлится до конца марта.
14:04 18.02.2017
Меркель обещала «неустанно работать» для установления хороших отношений с Россией
При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.
13:50 18.02.2017
При этом, по словам канцлера Германии, действие акта Россия – НАТО необходимо сохранить в силе.
13:50 18.02.2017
Полиция Казани разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия
В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.
13:42 18.02.2017
В отделение нейрохирургии медучреждения города поступил мужчина с травмами головы в бессознательном состоянии.
13:42 18.02.2017
Дамир Мухетдинов: «Камиль Самигуллин молодой, но хорошо образованный кандидат»
Пленум ДУМ РТ утвердил имам-хатыба мечети «Тынычлык» в качестве единственного кандидата на должность муфтия Татарстана.
13:37 18.02.2017
Пленум ДУМ РТ утвердил имам-хатыба мечети «Тынычлык» в качестве единственного кандидата на должность муфтия Татарстана.
13:37 18.02.2017
В Татарстане продолжаются работы по строительству сельских клубов
Всего в 2017 году запланировано построить 31 клуб.
13:13 18.02.2017
Всего в 2017 году запланировано построить 31 клуб.
13:13 18.02.2017
В Татарстане строят 19 домов для ветеранов ВОВ
По словам Ирека Файзуллина, строительство шести объектов для ветеранов завершено.
13:00 18.02.2017
По словам Ирека Файзуллина, строительство шести объектов для ветеранов завершено.
13:00 18.02.2017
Василь Шайхразиев: «Лыжня России» стала доброй традицией в стране и республике
Заместитель Премьер-министра РТ приветствовал участников «Лыжни России» в поселке Юдино.
12:53 18.02.2017
Заместитель Премьер-министра РТ приветствовал участников «Лыжни России» в поселке Юдино.
12:53 18.02.2017
В 2017 году по программе арендного жилья в Татарстане планируют построить 13 домов
На сегодня введены в эксплуатацию три объекта.
12:45 18.02.2017
На сегодня введены в эксплуатацию три объекта.
12:45 18.02.2017
В Татарстане впервые проходит чемпионат России по баскетболу на колясках
В республику съехались 120 спортсменов из разных городов РФ.
12:33 18.02.2017
В республику съехались 120 спортсменов из разных городов РФ.
12:33 18.02.2017
Два афериста под предлогом проверки подлинности купюр украли у иностранцев в Казани 1200 долларов
Полиция Казани раскрыла мошенничество, совершенное в отношении двух иностранных граждан.
12:32 18.02.2017
Полиция Казани раскрыла мошенничество, совершенное в отношении двух иностранных граждан.
12:32 18.02.2017
В Татарстане по программе соципотеки введено 14 домов
По словам Ирека Файзуллина, в целом из 197 строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 86.
12:26 18.02.2017
По словам Ирека Файзуллина, в целом из 197 строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 86.
12:26 18.02.2017
Рустам Минниханов прокомментировал критику федеральных СМИ по ситуации с аварийным жильем
Лидер Татарстана поручил ответственным за данное направление ведомствам уделить вопросу пристальное внимание.
12:12 18.02.2017
Лидер Татарстана поручил ответственным за данное направление ведомствам уделить вопросу пристальное внимание.
12:12 18.02.2017
Полиция задержала в Осетии координаторов «групп смерти»
Подростковые группы в соцсетях призывают несовершеннолетних к суициду.
11:59 18.02.2017
Подростковые группы в соцсетях призывают несовершеннолетних к суициду.
11:59 18.02.2017
Дамир Мухетдинов: «Наши татарские богословы были в космосе!»
В Казани состоялось открытие конференции, посвященной 160-летию со дня рождения великого татарского богослова Галимджана Баруди.
11:55 18.02.2017
В Казани состоялось открытие конференции, посвященной 160-летию со дня рождения великого татарского богослова Галимджана Баруди.
11:55 18.02.2017
Силуанов высоко оценил улучшение прогноза Moody's по рейтингу России
По словам министра финансов РФ, подтвержден «факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии».
11:45 18.02.2017
По словам министра финансов РФ, подтвержден «факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии».
11:45 18.02.2017