В татарстанской школе петух сообщает об окончании уроков

18.02.2017 20:00 | новости

Птица обитает в живом уголке и, видимо, настолько привыкла к школьному расписанию, что смогла подстроиться под него. Кукареканье как альтернатива обычному школьному звонку. Зазывает на урок и оповещает о его скором завершении самый обыкновенный петух, необыкновенно в нем невероятное чувство времени. Всегда ровно за минуту до звонка.

Директор не исключает и воспитательного влияния питомца на детей. Зовут 4-х килограммового петуха Петр Иванович. Чтобы не было скучно, к нему подселили курочку Марью Ивановну, которая ежедневно несет яйца. Ребята сами выбирали имена, а теперь ухаживают за птицами сами, сообщает «Эфир 24».

Каждый год петух и курочка — новые. По традиции, и пернатая пара станет трофеем победителя на Сабантуе. Их предшественники петух Николай Геннадиевич и курочка находятся в полном здравии, живут в селе большое Афанасово.

Возможно, этого петуха оставят в школе. Он не такой как все, утверждают учащиеся — у предшественников тяги к контролю школьного расписания не наблюдалось.

Фото: fokart.net