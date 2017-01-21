Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта

18.02.2017 11:00 | новости Печать

Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Уже на следующей неделе россиян ждут первые продолжительные выходные. Повод – празднование Дня защитника Отечества, пишет источник
Как отметил замглавы Роструда Иван Шкловец, отдыхать будем четыре дня. На следующей неделе россияне будут работать с 20 по 22 февраля включительно. Причем предпраздничный рабочий день сократят на один час.
 
Праздничный отдых начнется четвергом и продлится до воскресенья. Такие продолжительные выходные обусловлены переносом выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля. Словом, в феврале у большинства россиян появятся незапланированные четырехдневные каникулы.
 
Однако же 8 Марта будем отмечать только один день. Радует лишь то, что рабочий день 7 марта будет сокращен на 1 час.
 
Что касается майских праздников, то первые три выходных дня, в честь «Первомая», продлятся с 29 апреля по 1 мая. Во второй раз отдыхать будем с 6 по 9 мая.

 


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