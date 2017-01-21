Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта

Как отметил замглавы Роструда Иван Шкловец, отдыхать будем четыре дня. На следующей неделе россияне будут работать с 20 по 22 февраля включительно. Причем предпраздничный рабочий день сократят на один час.

Праздничный отдых начнется четвергом и продлится до воскресенья. Такие продолжительные выходные обусловлены переносом выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля. Словом, в феврале у большинства россиян появятся незапланированные четырехдневные каникулы.

Однако же 8 Марта будем отмечать только один день. Радует лишь то, что рабочий день 7 марта будет сокращен на 1 час.