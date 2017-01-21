Определен порядок выдачи справки гражданам о наличии административных наказаний за употребление наркотиков

17.02.2017 22:30 | новости

Через многофункциональные центры с января 2017 года граждане теперь могут получить справку о факте привлечения к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В справке отражается информация о наличии (отсутствии) сведений о привлечении лица к административной ответственности по статье 6.9 и частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, с указанием административного наказания, или размера штрафа, или срока административного ареста или административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:

- заявление о выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке;

- паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (для иностранных граждан);

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных Федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (для лиц без гражданства);

- копия доверенности на право получения справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при подаче заявления доверенным лицом).

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления в Информационном центре МВД по Республике Татарстан.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан