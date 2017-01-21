Полиция напоминает жителям Кукморского района о добровольной сдаче оружия

18.02.2017 10:00 | новости

МВД Татарстана проводит оперативно-профилактическую операцию «Арсенал». Ее цель – выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Необходимо помнить, что за незаконное хранение, приобретение, передачу, сбыт, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность (ст.222 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

МВД Татарстана на постоянной основе принимает от граждан за вознаграждение незаконно хранящиеся предметы вооружения (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 августа 1995 года № 545 «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Республики Татарстан»).

На сегодняшний день материальное вознаграждение за сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения составляет:

– 3000 рублей за нарезное огнестрельное оружие

– 2000 рублей, но не более рыночной стоимости за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т.д.) и средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.)

– 1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие

– 1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие

– 500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие

– 20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.