Гороскоп на 18 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

17.02.2017 22:00 | новости

Гороскоп для Овна на 18 февраля 2017 года

Атмосфера дня не отличается особой праздничностью, на эти сутки не стоит назначать семейное торжество. Свободное время имеет смысл поделить между участием в запланированных делах и заслуженным отдыхом. Чем добросовестнее вы будете трудиться (например, заниматься ремонтом квартиры, лечением или дрессировкой собаки), тем приятнее покажется вам возможность посидеть за ужином с домочадцами.

Гороскоп для Тельца на 18 февраля 2017 года

Сегодня вы можете получить большое удовольствие от лыжной прогулки, визита на каток, поездки на зимнюю дачу, в том числе вместе с детьми. Если вы предпочитаете на выходные остаться дома, займитесь каким-либо рукоделием или уделите внимание решению хозяйственных вопросов. В делах сердечных не стоит ждать у моря погоды. Если вас не устраивает положение дел в этой сфере, смело берите инициативу на себя.

Гороскоп для Близнецов на 18 февраля 2017 года

В этот день мечтательность должна уступить место более прагматичному взгляду на положение дел. Не стоит проводить слишком много времени с ненадёжными людьми, интриганами и авантюристами. Предпочтите более скромный, зато менее опасный стиль проведения уик-энда. Это не лучший момент для многолюдного веселья, а также для новых оригинальных начинаний в любовной сфере.

Гороскоп для Рака на 18 февраля 2017 года

Благоприятное время для общения с близкими родственниками, стабилизации супружеских отношений. Если вы по каким-то причинам остались в одиночестве, займитесь делом. В противном случае вас может посетить не слишком приятное, унылое и депрессивное настроение. Если между вами и важной для вас персоной пробежал холодок, не спешите бить тревогу. Просто этот день не подходит для эмоциональных излияний.

Гороскоп для Льва на 18 февраля 2017 года

Утренние часы желательно посвятить несложным мерам, направленным на поддержание удовлетворительного самочувствия. Ваш завтрак должен быть горячим, по возможности скромным и простым. Пробежка на свежем воздухе, прогулка с собакой по парку или обычная короткая гимнастика помогут вам вплоть до вечера оставаться в тонусе. Новые дела отложите на следующий день (особенно если испытываете неуверенность в себе).

Гороскоп для Девы на 18 февраля 2017 года

Сегодня вы азартны и предприимчивы, но в то же время не склонны к подавлению окружающих. Такое сочетание позволит вам легко занять собственное место под солнцем и получить свою долю внимания, никого при этом не обидев. Это хорошее время для общения с детьми, особенно если нужно заняться их физическим развитием либо воспитанием в них необходимых практических, деловых или бытовых навыков.

Гороскоп для Весов на 18 февраля 2017 года

Настроение этих суток нельзя назвать романтическим. Шумные многолюдные забавы или утонченные интеллектуальные развлечения имеет смысл перенести на следующие сутки. Зато это вполне подходящее время для уборки, тщательной подготовки к домашнему празднику или к приему гостей. Не исключено, что в процессе упорядочивания своего быта вы найдете пару пропавших вещей, которых вам так недоставало.

Гороскоп для Скорпиона на 18 февраля 2017 года

Подходящее время для загородной прогулки или поездки. Вы будете хорошо чувствовать себя за рулем. Не стоит назначать на эти сутки первое любовное свидание: оно наверняка пройдёт по всем правилам жанра, однако, несмотря на все ваши старания, окажется не слишком романтическим. Впрочем, вы можете не обращать внимания на это предостережение звезд, если вам по душе соблюдение всех ритуалов.

Гороскоп для Стрельца на 18 февраля 2017 года

В этот день вам не стоит увлекаться энергозатратными мероприятиями (особенно если ваше самочувствие оставляет желать лучшего). Желательно исключить необдуманные или чересчур оригинальные поступки, которые могли бы шокировать окружающих и создать у них не совсем верное представление о вас. Расходы, связанные с визитом к врачу или с организацией уик-энда, вряд ли нанесут большой ущерб вашему кошельку.

Гороскоп для Козерога на 18 февраля 2017 года

Полная пассивность вам в эти сутки противопоказана. Однако и неумеренные нагрузки могут привести к нежелательным последствиям. Если вы неважно себя чувствуете или вас неожиданно охватило странное уныние, не отказывайтесь от небольшой прогулки, визита к близким родственникам или несложной работы по дому. Несмотря на рутинность перечисленных занятий, от них ваше настроение незаметно и плавно улучшится.

Гороскоп для Водолея на 18 февраля 2017 года

Сегодня небольшой риск может оказаться для вас возбуждающим и освежающим. Однако не выходите за рамки здравого смысла и не пытайтесь повторить небезопасные чужие подвиги, это может дорого вам обойтись. Это подходящее время для практических занятий, для которых у вас не остается сил на рабочей неделе из-за постоянной занятости. Для романтических отношений это не лучший день, они могут разочаровать вас.

Гороскоп для Рыбы на 18 февраля 2017 года

Сегодня не рекомендуется злоупотреблять косметикой. Естественное обаяние будет наиболее выигрышным, о нем и следует позаботиться в первую очередь. Имеет смысл сознательно ограничить проявление таких качеств, как избыточная впечатлительность, слезливость, сентиментальность. Если вы начнете слишком часто демонстрировать их, то в один прекрасный момент не обнаружите возле себя близких людей.





Источник статьи: http://astro-ru